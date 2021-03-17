https://ria.ru/20210317/iran-1601666816.html

В МИД прокомментировали информацию об обогащении урана в Натанзе

В МИД прокомментировали информацию об обогащении урана в Натанзе

Москва озабочена информацией о том, что Иран начал обогащение урана на усовершенствованных центрифугах на объекте в Натанзе, призывает все стороны к... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:50

2021-03-17T15:50

2021-03-17T15:56

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сша

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иран

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва озабочена информацией о том, что Иран начал обогащение урана на усовершенствованных центрифугах на объекте в Натанзе, призывает все стороны к сдержанности, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад МАГАТЭ сообщило, что Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4."Мы относимся к этому серьезно, с озабоченностью. Мы призывали и призываем все стороны проявлять сдержанность", - сказал Рябков.Он отметил важность договорённости, достигнутой гендиректором МАГАТЭ Гросси в ходе февральского пребывания в Тегеране."Мы отмечаем, что эта договорённость работает. Но нужно не упустить все же нынешний момент для того, чтобы попробовать разработать определённую дорожную карту для нормализации ситуации в целом. Ещё раз повторяю, что крайне важен был бы позитивный импульс со стороны США. Но иранскую сторону мы призываем к сдержанности и не следовать логике эскалации", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20210317/uran-1601564296.html

https://ria.ru/20210228/iran-1599348575.html

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москва

иран

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магатэ, сергей рябков, тегеран (город), сша, в мире, москва, иран