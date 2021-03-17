В МИД прокомментировали информацию об обогащении урана в Натанзе
15:50 17.03.2021 (обновлено: 15:56 17.03.2021)
© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружения в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва озабочена информацией о том, что Иран начал обогащение урана на усовершенствованных центрифугах на объекте в Натанзе, призывает все стороны к сдержанности, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад МАГАТЭ сообщило, что Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4.
"Мы относимся к этому серьезно, с озабоченностью. Мы призывали и призываем все стороны проявлять сдержанность", - сказал Рябков.
"Мы считаем, что с американской стороны очень востребован материальный шаг в направлении нормализации ситуации. Нужно сдвинуть, наконец, с места известный вопрос об отмене санкций. Здесь нужен определённый импульс. Пока же видим только расширение санкционных списков в отношении Ирана. Соответственно, иранская политика постепенного свёртывания выполнения своих добровольных обязательств в рамках СВПД тоже продолжается, и расширяются масштабы иранской ядерной деятельности", - пояснил Рябков.
Он отметил важность договорённости, достигнутой гендиректором МАГАТЭ Гросси в ходе февральского пребывания в Тегеране.
"Мы отмечаем, что эта договорённость работает. Но нужно не упустить все же нынешний момент для того, чтобы попробовать разработать определённую дорожную карту для нормализации ситуации в целом. Ещё раз повторяю, что крайне важен был бы позитивный импульс со стороны США. Но иранскую сторону мы призываем к сдержанности и не следовать логике эскалации", - подчеркнул замглавы МИД РФ.