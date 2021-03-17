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Наука
https://ria.ru/20210317/iphone-1601630398.html
Названы главные причины перехода с iPhone на Android-смартфоны
Названы главные причины перехода с iPhone на Android-смартфоны
До 92 процентов пользователей смартфонов Apple в США не собираются менять их на устройства от других брендов. Но есть и те, кто осознанно отказались от яблочной РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:13
2021-03-17T13:13
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. До 92 процентов пользователей смартфонов Apple в США не собираются менять их на устройства от других брендов. Но есть и те, кто осознанно отказались от яблочной продукции. К таким выводам пришли аналитики сервиса SellCell.Среди причин, которые останавливают от перехода на альтернативные смартфоны, поклонники iPhone называют качество изготовления и продолжительную поддержку обновлениями операционной системы. Многие владельцы смартфонов Apple считают, что переход на другие гаджеты будет слишком проблематичным.Опрошенные, которые перешли с iPhone, рассказали, что в "яблочных" смартфонах им не нравились экран, возможности камеры и время автономной работы. В плюсы Android записали разнообразие в дизайне и открытость операционной системы, которой лишена iOS.Среди брендов, на которые чаще всего переходят бывшие владельцы iPhone в США, называются Samsung и Google Pixel.
https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html
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samsung, google, apple iphone, google android, apple ios, apple, технологии

Названы главные причины перехода с iPhone на Android-смартфоны

13:13 17.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. До 92 процентов пользователей смартфонов Apple в США не собираются менять их на устройства от других брендов. Но есть и те, кто осознанно отказались от яблочной продукции. К таким выводам пришли аналитики сервиса SellCell.
Среди причин, которые останавливают от перехода на альтернативные смартфоны, поклонники iPhone называют качество изготовления и продолжительную поддержку обновлениями операционной системы. Многие владельцы смартфонов Apple считают, что переход на другие гаджеты будет слишком проблематичным.
Опрошенные, которые перешли с iPhone, рассказали, что в "яблочных" смартфонах им не нравились экран, возможности камеры и время автономной работы. В плюсы Android записали разнообразие в дизайне и открытость операционной системы, которой лишена iOS.
Среди брендов, на которые чаще всего переходят бывшие владельцы iPhone в США, называются Samsung и Google Pixel.
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