https://ria.ru/20210317/iphone-1601630398.html
Названы главные причины перехода с iPhone на Android-смартфоны
Названы главные причины перехода с iPhone на Android-смартфоны
До 92 процентов пользователей смартфонов Apple в США не собираются менять их на устройства от других брендов. Но есть и те, кто осознанно отказались от яблочной РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:13
2021-03-17T13:13
2021-03-17T13:13
наука
samsung
google
apple iphone
google android
apple ios
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159849_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_4cce5c78b42846ff4972a04a34b1fe88.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. До 92 процентов пользователей смартфонов Apple в США не собираются менять их на устройства от других брендов. Но есть и те, кто осознанно отказались от яблочной продукции. К таким выводам пришли аналитики сервиса SellCell.Среди причин, которые останавливают от перехода на альтернативные смартфоны, поклонники iPhone называют качество изготовления и продолжительную поддержку обновлениями операционной системы. Многие владельцы смартфонов Apple считают, что переход на другие гаджеты будет слишком проблематичным.Опрошенные, которые перешли с iPhone, рассказали, что в "яблочных" смартфонах им не нравились экран, возможности камеры и время автономной работы. В плюсы Android записали разнообразие в дизайне и открытость операционной системы, которой лишена iOS.Среди брендов, на которые чаще всего переходят бывшие владельцы iPhone в США, называются Samsung и Google Pixel.
https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159849_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_af33f6df4af57ea3e25478eb7300da39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, google, apple iphone, google android, apple ios, apple, технологии