https://ria.ru/20210317/iphone-1601630398.html

Названы главные причины перехода с iPhone на Android-смартфоны

Названы главные причины перехода с iPhone на Android-смартфоны

До 92 процентов пользователей смартфонов Apple в США не собираются менять их на устройства от других брендов. Но есть и те, кто осознанно отказались от яблочной РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:13

2021-03-17T13:13

2021-03-17T13:13

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. До 92 процентов пользователей смартфонов Apple в США не собираются менять их на устройства от других брендов. Но есть и те, кто осознанно отказались от яблочной продукции. К таким выводам пришли аналитики сервиса SellCell.Среди причин, которые останавливают от перехода на альтернативные смартфоны, поклонники iPhone называют качество изготовления и продолжительную поддержку обновлениями операционной системы. Многие владельцы смартфонов Apple считают, что переход на другие гаджеты будет слишком проблематичным.Опрошенные, которые перешли с iPhone, рассказали, что в "яблочных" смартфонах им не нравились экран, возможности камеры и время автономной работы. В плюсы Android записали разнообразие в дизайне и открытость операционной системы, которой лишена iOS.Среди брендов, на которые чаще всего переходят бывшие владельцы iPhone в США, называются Samsung и Google Pixel.

https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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