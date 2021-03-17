https://ria.ru/20210317/investitsii-1601665992.html
Объем инвестиций в Москве в 2020 г увеличился почти на 2%
Объем инвестиций в Москве в 2020 г увеличился почти на 2%
Объем инвестиций в Москве в 2020 году увеличился почти на 2%, ни один из инвестиционных проектов, которые реализуются в Москве, не был приостановлен, сообщил... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:47
2021-03-17T15:47
2021-03-17T15:47
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Объем инвестиций в Москве в 2020 году увеличился почти на 2%, ни один из инвестиционных проектов, которые реализуются в Москве, не был приостановлен, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов."Объем инвестиций в реальном выражении увеличился почти на 2% за прошлый год в Москве. Это не те темпы, которые мы наблюдали раньше, но тем не менее мы видим, что инвестиционная активность не замедлилась и сохранилась в городе, несмотря на все введённые ограничения", - сообщил Ефимов на онлайн-форуме "COVID-19 vs Economy".Он также напомнил, что один из инвестиционных проектов, которые реализуются в Москве, не был приостановлен."В полном объеме была реализована инвестиционная программа в городе. Несмотря на дефицит бюджета в текущем году, все инвестиционные процессы, которые были запущены в городе, мы реализуем", - подчеркнул заммэра.
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владимир ефимов (политик), москва, экономика
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Объем инвестиций в Москве
в 2020 году увеличился почти на 2%, ни один из инвестиционных проектов, которые реализуются в Москве, не был приостановлен, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов
.
"Объем инвестиций в реальном выражении увеличился почти на 2% за прошлый год в Москве. Это не те темпы, которые мы наблюдали раньше, но тем не менее мы видим, что инвестиционная активность не замедлилась и сохранилась в городе, несмотря на все введённые ограничения", - сообщил Ефимов на онлайн-форуме "COVID-19 vs Economy".
Он также напомнил, что один из инвестиционных проектов, которые реализуются в Москве, не был приостановлен.
"В полном объеме была реализована инвестиционная программа в городе. Несмотря на дефицит бюджета в текущем году, все инвестиционные процессы, которые были запущены в городе, мы реализуем", - подчеркнул заммэра.