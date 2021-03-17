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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210317/immunitet-1601613847.html
Эксперт назвал условие приобретения врожденного иммунитета к COVID-19
Эксперт назвал условие приобретения врожденного иммунитета к COVID-19
Женщины, столкнувшиеся с коронавирусом в период беременности, могут родить ребенка с антителами, при высоком титре у будущей матери вероятность этого превышает... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:57
2021-03-17T11:58
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус covid-19
здоровье - общество
рудн
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Женщины, столкнувшиеся с коронавирусом в период беременности, могут родить ребенка с антителами, при высоком титре у будущей матери вероятность этого превышает 50%, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее стало известно, что медработница в американском штате Флорида, которая во время беременности получила первую дозу вакцины от коронавируса, родила ребенка с антителами к COVID-19. По словам ученых, которых цитирует местный телеканал WPBF, это первый подобный случай.Однако сообщения из Флориды специалист назвал "не совсем понятными", поскольку беременность является противопоказанием для прививки. Открытым в этом случае остается вопрос, каким образом женщина вообще получила вакцину. Сейчас полноправно рассуждать о возможном рождении детей с антителами к коронавирусу можно только по отношению к переболевшим."Если женщина переболела беременной или встречалась с вирусом, у нее могло быть бессимптомное носительство, у ребенка должны быть антитела. Тут имеет смысл привязывать это к титру антител. Но если титр антител у будущей матери высокий, то вероятность того, что у ребенка будут антитела, выше 50%", - отметил Вознесенский.
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сергей вознесенский, коронавирус covid-19, здоровье - общество, рудн

Эксперт назвал условие приобретения врожденного иммунитета к COVID-19

11:57 17.03.2021 (обновлено: 11:58 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра ведет уход за новорожденным в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (недоношенных детей)
Медицинская сестра ведет уход за новорожденным в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (недоношенных детей) - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Женщины, столкнувшиеся с коронавирусом в период беременности, могут родить ребенка с антителами, при высоком титре у будущей матери вероятность этого превышает 50%, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее стало известно, что медработница в американском штате Флорида, которая во время беременности получила первую дозу вакцины от коронавируса, родила ребенка с антителами к COVID-19. По словам ученых, которых цитирует местный телеканал WPBF, это первый подобный случай.
"Иммунитет можно разделить на врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет - это та иммунная защита, которую ребенок получает от матери. Она обеспечивается иммуноглобулинами G, которые циркулируют в ее крови. Следовательно, если в процессе беременности в третьем триместре, то есть, в конце срока беременности у будущей мамы были антитела, будь они естественного происхождения или после вакцинации, то в этом случае у ребенка с высокой долей вероятности эти антитела также будут", - рассказал Вознесенский.
Однако сообщения из Флориды специалист назвал "не совсем понятными", поскольку беременность является противопоказанием для прививки. Открытым в этом случае остается вопрос, каким образом женщина вообще получила вакцину. Сейчас полноправно рассуждать о возможном рождении детей с антителами к коронавирусу можно только по отношению к переболевшим.
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"Если женщина переболела беременной или встречалась с вирусом, у нее могло быть бессимптомное носительство, у ребенка должны быть антитела. Тут имеет смысл привязывать это к титру антител. Но если титр антител у будущей матери высокий, то вероятность того, что у ребенка будут антитела, выше 50%", - отметил Вознесенский.
 
Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРУДН
 
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