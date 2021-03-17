https://ria.ru/20210317/immunitet-1601613847.html

Эксперт назвал условие приобретения врожденного иммунитета к COVID-19

Эксперт назвал условие приобретения врожденного иммунитета к COVID-19

Женщины, столкнувшиеся с коронавирусом в период беременности, могут родить ребенка с антителами, при высоком титре у будущей матери вероятность этого превышает... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:57

2021-03-17T11:57

2021-03-17T11:58

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус covid-19

здоровье - общество

рудн

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Женщины, столкнувшиеся с коронавирусом в период беременности, могут родить ребенка с антителами, при высоком титре у будущей матери вероятность этого превышает 50%, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее стало известно, что медработница в американском штате Флорида, которая во время беременности получила первую дозу вакцины от коронавируса, родила ребенка с антителами к COVID-19. По словам ученых, которых цитирует местный телеканал WPBF, это первый подобный случай.Однако сообщения из Флориды специалист назвал "не совсем понятными", поскольку беременность является противопоказанием для прививки. Открытым в этом случае остается вопрос, каким образом женщина вообще получила вакцину. Сейчас полноправно рассуждать о возможном рождении детей с антителами к коронавирусу можно только по отношению к переболевшим."Если женщина переболела беременной или встречалась с вирусом, у нее могло быть бессимптомное носительство, у ребенка должны быть антитела. Тут имеет смысл привязывать это к титру антител. Но если титр антител у будущей матери высокий, то вероятность того, что у ребенка будут антитела, выше 50%", - отметил Вознесенский.

https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, коронавирус covid-19, здоровье - общество, рудн