https://ria.ru/20210317/immunitet-1601568278.html
Как помочь своему иммунитету весной
Как помочь своему иммунитету весной
Что нужно делать, чтобы помочь своему организму в межсезонье, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T02:12
2021-03-17T02:12
2021-03-17T02:12
алексей хухрев
здоровье
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Что нужно делать, чтобы помочь своему организму в межсезонье, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Прежде всего, советует врач, нужно убедиться, что у вас нет дефицита витамина D, который напрямую влияет на иммунный ответ организма. Как правило, на излете зимы его уровень бывает очень низким и нужно восполнить недостаток. При этом нужно помнить, что избыток витамина D пользы не принесет, его должно быть столько, сколько нужно. "Если мы выявляем человека с дефицитом, начинаем подкармливать витамином, и в течение месяца, как правило, все выравнивается. Если у человека нормальный витамин D, его этим кормить не надо, потому что это ничего не улучшит", – объяснил Алексей Хухрев.Не стоит также рассчитывать на то, что ситуацию можно поправить с помощью иммуномодуляторов или иммуностимуляторов, отметил врач. "К сожалению, то, что продается под этими именами, в массе своей это, скорее, типа лекарства. Бывают иммуномодуляторы, которые действительно применяются эффективно, но их применяют при серьезных заболеваниях, вызванных какими-то грозными вещами, которые дают настоящий иммунодефицит. В частности, сюда относятся гепатит, ВИЧ", – считает Алексей Хухрев.По его словам, самые эффективные способы поднятия иммунитета очень просты: нужно как можно больше бывать на солнце, необходимо высыпаться, полноценно питаться и заниматься физической культурой. "Рецепты стары, как мир, но это работает. Если человек высыпается, хорошо питается, не имеет избытка веса, у него нормальный уровень витамина D, с иммунитетом все будет хорошо и дополнительно подстегивать его не надо", – сказал Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.
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алексей хухрев, здоровье, общество
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Что нужно делать, чтобы помочь своему организму в межсезонье, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев
.
Прежде всего, советует врач, нужно убедиться, что у вас нет дефицита витамина D, который напрямую влияет на иммунный ответ организма. Как правило, на излете зимы его уровень бывает очень низким и нужно восполнить недостаток. При этом нужно помнить, что избыток витамина D пользы не принесет, его должно быть столько, сколько нужно.
"Если мы выявляем человека с дефицитом, начинаем подкармливать витамином, и в течение месяца, как правило, все выравнивается. Если у человека нормальный витамин D, его этим кормить не надо, потому что это ничего не улучшит", – объяснил Алексей Хухрев.
Не стоит также рассчитывать на то, что ситуацию можно поправить с помощью иммуномодуляторов или иммуностимуляторов, отметил врач.
"К сожалению, то, что продается под этими именами, в массе своей это, скорее, типа лекарства. Бывают иммуномодуляторы, которые действительно применяются эффективно, но их применяют при серьезных заболеваниях, вызванных какими-то грозными вещами, которые дают настоящий иммунодефицит. В частности, сюда относятся гепатит, ВИЧ", – считает Алексей Хухрев.
По его словам, самые эффективные способы поднятия иммунитета очень просты: нужно как можно больше бывать на солнце, необходимо высыпаться, полноценно питаться и заниматься физической культурой.
"Рецепты стары, как мир, но это работает. Если человек высыпается, хорошо питается, не имеет избытка веса, у него нормальный уровень витамина D, с иммунитетом все будет хорошо и дополнительно подстегивать его не надо", – сказал Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.