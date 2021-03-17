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Грызлов: Киев пытается создать предлог для военной авантюры в Донбассе
Грызлов: Киев пытается создать предлог для военной авантюры в Донбассе
Вооруженные силы Украины подтягивают новые силы к линии соприкосновения в Донбассе, пытаясь вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать предлог для... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T20:54
2021-03-17T21:01
минск
украина
донбасс
борис грызлов
киев
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Украины подтягивают новые силы к линии соприкосновения в Донбассе, пытаясь вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать предлог для военной авантюры, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы."Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно. Также очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня. Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры", - заявил он журналистам.По его словам, важно, что в этой ситуации "ополченцы проявляют сдержанность и лишь изредка отвечают на обстрелы, не нарушая при этом согласованных 22 июля 2020 года договоренностей и не подвергая угрозе мирных жителей в их населенных пунктах, где вооруженные силы Украины размещают свою технику"."Поскольку украинские провокации не приносят результата, Киев дополнительно нагнетает ситуацию. Все это сопровождается массированной информационной кампанией, призванной оправдать агрессивный настрой Киева. Понятно, что украинская власть чувствует себя в тупике, но военное обострение в Донбассе – не выход из этого тупика. Единственная альтернатива для Киева – это политический диалог с Донбассом, это исполнение обязательств Украины, принятых в Минске. Любая военная авантюра закончится очень плохо для Украины", - добавил он.Кроме того, Грызлов отметил, что на заседании контактной группы в среду Киев "выдвинул ультимативное условие об исключении представителя общественности Донбасса из обсуждения политических вопросов урегулирования"."Заседание контактной группы в политической части было сорвано", - сказал он.
https://ria.ru/20210314/voyna-1601115401.html
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минск, украина, донбасс, борис грызлов, киев, в мире

Грызлов: Киев пытается создать предлог для военной авантюры в Донбассе

20:54 17.03.2021 (обновлено: 21:01 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Украины подтягивают новые силы к линии соприкосновения в Донбассе, пытаясь вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать предлог для военной авантюры, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы.
"Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно. Также очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня. Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры", - заявил он журналистам.
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По его словам, важно, что в этой ситуации "ополченцы проявляют сдержанность и лишь изредка отвечают на обстрелы, не нарушая при этом согласованных 22 июля 2020 года договоренностей и не подвергая угрозе мирных жителей в их населенных пунктах, где вооруженные силы Украины размещают свою технику".
"Поскольку украинские провокации не приносят результата, Киев дополнительно нагнетает ситуацию. Все это сопровождается массированной информационной кампанией, призванной оправдать агрессивный настрой Киева. Понятно, что украинская власть чувствует себя в тупике, но военное обострение в Донбассе – не выход из этого тупика. Единственная альтернатива для Киева – это политический диалог с Донбассом, это исполнение обязательств Украины, принятых в Минске. Любая военная авантюра закончится очень плохо для Украины", - добавил он.
Кроме того, Грызлов отметил, что на заседании контактной группы в среду Киев "выдвинул ультимативное условие об исключении представителя общественности Донбасса из обсуждения политических вопросов урегулирования".
"Заседание контактной группы в политической части было сорвано", - сказал он.
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