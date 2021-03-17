https://ria.ru/20210317/gretsiya-1601589401.html
Министр туризма Греции прокомментировал сообщения об открытии границ
Министр туризма Греции прокомментировал сообщения об открытии границ
Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:07
2021-03-17T10:07
2021-03-17T10:07
туризм
харис теохарис
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
новости - туризм
греция
афины
в мире
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АФИНЫ, 17 мар - РИА Новости. Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью РИА Новости.По его словам, все зависит от эпидемиологической ситуации.Теохарис сказал, что власти Греции были бы рады открыть границу для российских туристов в конце апреля – начале мая, когда многие россияне уезжают на праздники. "Мы постараемся. Но я не хотел бы обещать то, чтобы мы не можем выполнить. Все зависит от эпидемиологических данных", - сказал он.Теохарис напомнил, что в начале мая православные христиане отмечают Пасху. "Несмотря на то, что я очень хотел бы отпраздновать вместе с нашими православными братьями в нашей стране 2 мая Пасху, это не то, что я могу обещать в данный момент", - сказал он.Теохарис сообщил, что действующее сейчас ограничение на въезд в Грецию 500 российских граждан в неделю должно быть отменено с открытием туризма 14 мая, как и ограничения на авиасообщение."С нашей стороны мы планируем разрешить, чтобы с 14 мая российские граждане могли въезжать к нам без ограничений. Это включает и (разрешение на въезд через) другие аэропорты, не только Афины. Будет решение и о чартерных полетах", - сказал министр.По его словам, с Россией ведутся переговоры о начале туристического сезона. "Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая. И я уверен, что и российская сторона сделает то, что может, чтобы помочь росту потоков путешественников между нами", - сказал Теохарис.Министр сообщил, что планирует посетить Москву в середине апреля для решения вопросов.Министр туризма ожидает, что этот туристический сезон будет лучше, чем в 2020 году.По его мнению, роста цен на турпакеты не будет. "В этом году будет жесткая конкуренция. Будет период, когда все будут открываться каким-то образом, все страны будут открываться, и как следствие будут готовы к большим скидкам, чем к спросу", - сказал он.
https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601322030.html
https://ria.ru/20210316/keshbek-1601493616.html
https://ria.ru/20210317/styuardessa-1601533349.html
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харис теохарис, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, новости - туризм, греция, афины, в мире
АФИНЫ, 17 мар - РИА Новости.
Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис
в интервью РИА Новости.
По его словам, все зависит от эпидемиологической ситуации.
"Мы рискуем, планируя (открытие границ) в меняющейся ситуации, но мы следим и за санитарными данными. Мы уверены, когда говорим, что в наших планах - открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это", - сказал министр.
Теохарис сказал, что власти Греции
были бы рады открыть границу для российских туристов в конце апреля – начале мая, когда многие россияне уезжают на праздники. "Мы постараемся. Но я не хотел бы обещать то, чтобы мы не можем выполнить. Все зависит от эпидемиологических данных", - сказал он.
Теохарис напомнил, что в начале мая православные христиане отмечают Пасху. "Несмотря на то, что я очень хотел бы отпраздновать вместе с нашими православными братьями в нашей стране 2 мая Пасху, это не то, что я могу обещать в данный момент", - сказал он.
Теохарис сообщил, что действующее сейчас ограничение на въезд в Грецию 500 российских граждан в неделю должно быть отменено с открытием туризма 14 мая, как и ограничения на авиасообщение.
"С нашей стороны мы планируем разрешить, чтобы с 14 мая российские граждане могли въезжать к нам без ограничений. Это включает и (разрешение на въезд через) другие аэропорты, не только Афины
. Будет решение и о чартерных полетах", - сказал министр.
По его словам, с Россией ведутся переговоры о начале туристического сезона. "Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая. И я уверен, что и российская сторона сделает то, что может, чтобы помочь росту потоков путешественников между нами", - сказал Теохарис.
Министр сообщил, что планирует посетить Москву в середине апреля для решения вопросов.
Министр туризма ожидает, что этот туристический сезон будет лучше, чем в 2020 году.
По его мнению, роста цен на турпакеты не будет. "В этом году будет жесткая конкуренция. Будет период, когда все будут открываться каким-то образом, все страны будут открываться, и как следствие будут готовы к большим скидкам, чем к спросу", - сказал он.