https://ria.ru/20210317/goroda-1601625929.html

Российские туристы назвали самые фотогеничные города мира

Российские туристы назвали самые фотогеничные города мира

Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, часто ли они фотографируют в поездках и в каких городах сделали больше всего снимков, сообщает... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:56

2021-03-17T12:56

2021-03-17T12:56

туризм

города

туристы

новости - туризм

пхукет (остров)

стамбул

венеция

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, часто ли они фотографируют в поездках и в каких городах сделали больше всего снимков, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 2 140 человек.Оказалось, что запечатлевать моменты отдыха на камеру любят практически все опрошенные (89,3 процента респондентов). Больше всего фотографий туристы сделали в Барселоне: 7,4 процента россиян привезли именно оттуда максимум карточек.На втором месте с 6,7 процентами голосов — Санкт-Петербург, на третьем — Прага (шесть процентов). Также много снимков делают в Риме, Париже (по 5,3 процента) и Лиссабоне (четыре процента). Кроме того, часто называли Пхукет, Стамбул, Лондон, Сочи, Нью-Йорк, Венецию и даже Рио-де-Жанейро. Остальные опрошенные указывали множество других городов.Интересно, что большинству путешественников в наши дни достаточно смартфона: специально берут с собой в поездки фотоаппарат лишь 17,8 процента россиян. Также туристы отдельно отметили, что если летят только с ручной кладью, то в 62 процентах случаев оставляют свои камеры дома.Распечатывают снимки тоже довольно редко — так делают только 26,5 процента опрошенных, остальные хранят фото в цифровом виде. Зато в соцсетях делятся своими кадрами почти все, или 91 процент россиян. Фильтры постепенно теряют популярность: обрабатывают тревел-фото только 57,5 процента респондентов.

https://ria.ru/20210316/islandiya-1600919299.html

пхукет (остров)

стамбул

венеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

города, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), стамбул, венеция