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Российские туристы назвали самые фотогеничные города мира
Российские туристы назвали самые фотогеничные города мира
Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, часто ли они фотографируют в поездках и в каких городах сделали больше всего снимков, сообщает... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:56
2021-03-17T12:56
туризм
города
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новости - туризм
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стамбул
венеция
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, часто ли они фотографируют в поездках и в каких городах сделали больше всего снимков, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 2 140 человек.Оказалось, что запечатлевать моменты отдыха на камеру любят практически все опрошенные (89,3 процента респондентов). Больше всего фотографий туристы сделали в Барселоне: 7,4 процента россиян привезли именно оттуда максимум карточек.На втором месте с 6,7 процентами голосов — Санкт-Петербург, на третьем — Прага (шесть процентов). Также много снимков делают в Риме, Париже (по 5,3 процента) и Лиссабоне (четыре процента). Кроме того, часто называли Пхукет, Стамбул, Лондон, Сочи, Нью-Йорк, Венецию и даже Рио-де-Жанейро. Остальные опрошенные указывали множество других городов.Интересно, что большинству путешественников в наши дни достаточно смартфона: специально берут с собой в поездки фотоаппарат лишь 17,8 процента россиян. Также туристы отдельно отметили, что если летят только с ручной кладью, то в 62 процентах случаев оставляют свои камеры дома.Распечатывают снимки тоже довольно редко — так делают только 26,5 процента опрошенных, остальные хранят фото в цифровом виде. Зато в соцсетях делятся своими кадрами почти все, или 91 процент россиян. Фильтры постепенно теряют популярность: обрабатывают тревел-фото только 57,5 процента респондентов.
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города, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), стамбул, венеция

Российские туристы назвали самые фотогеничные города мира

12:56 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля в Барселоне
Туристы в парке Гуэля в Барселоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, часто ли они фотографируют в поездках и в каких городах сделали больше всего снимков, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие 2 140 человек.
Оказалось, что запечатлевать моменты отдыха на камеру любят практически все опрошенные (89,3 процента респондентов). Больше всего фотографий туристы сделали в Барселоне: 7,4 процента россиян привезли именно оттуда максимум карточек.
На втором месте с 6,7 процентами голосов — Санкт-Петербург, на третьем — Прага (шесть процентов). Также много снимков делают в Риме, Париже (по 5,3 процента) и Лиссабоне (четыре процента). Кроме того, часто называли Пхукет, Стамбул, Лондон, Сочи, Нью-Йорк, Венецию и даже Рио-де-Жанейро. Остальные опрошенные указывали множество других городов.
Интересно, что большинству путешественников в наши дни достаточно смартфона: специально берут с собой в поездки фотоаппарат лишь 17,8 процента россиян. Также туристы отдельно отметили, что если летят только с ручной кладью, то в 62 процентах случаев оставляют свои камеры дома.
Распечатывают снимки тоже довольно редко — так делают только 26,5 процента опрошенных, остальные хранят фото в цифровом виде. Зато в соцсетях делятся своими кадрами почти все, или 91 процент россиян. Фильтры постепенно теряют популярность: обрабатывают тревел-фото только 57,5 процента респондентов.
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