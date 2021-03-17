Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/fsb-1601619984.html
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Адыгее
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Адыгее
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности опубликовал видео задержания в Адыгее сторонника "Исламского государства"*, который планировал... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:29
2021-03-17T12:29
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
майкоп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601589955_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4818d7fdc14969c6e59749083f85d1eb.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности опубликовал видео задержания в Адыгее сторонника "Исламского государства"*, который планировал совершить теракт.На кадрах видно, как силовики проникают в нежилое помещение и задерживают террориста. Затем сотрудники ФСБ показывают компоненты самодельной бомбы, а также различные инструкции и поддельные документы.Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Адыгее. Во время операции задержали сторонника международной террористической организации, который признался в подготовке взрыва в одном из торговых центров Майкопа.Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористической атаке.&nbsp;*Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210310/terakt-1600590560.html
майкоп
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе
2021-03-17T12:29
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601589955_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_95cbb5b04349e1bc09ec7065b9b744e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), майкоп, происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Адыгее

12:29 17.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности опубликовал видео задержания в Адыгее сторонника "Исламского государства"*, который планировал совершить теракт.
На кадрах видно, как силовики проникают в нежилое помещение и задерживают террориста. Затем сотрудники ФСБ показывают компоненты самодельной бомбы, а также различные инструкции и поддельные документы.
Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Адыгее. Во время операции задержали сторонника международной террористической организации, который признался в подготовке взрыва в одном из торговых центров Майкопа.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористической атаке. 
*Террористическая организация, запрещенная на территории России
Признание подростка, планировавшего вооруженное нападение на одноклассников. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 12:44
ФСБ задержала школьника, готовившего теракт в Пензенской области
 
Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МайкопПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые: пожилые люди имеют больше шансов повторно заразиться COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния