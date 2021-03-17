https://ria.ru/20210317/fsb-1601619984.html
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Адыгее
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Адыгее
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности опубликовал видео задержания в Адыгее сторонника "Исламского государства"*, который планировал... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:29
2021-03-17T12:29
2021-03-17T12:29
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
майкоп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601589955_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4818d7fdc14969c6e59749083f85d1eb.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности опубликовал видео задержания в Адыгее сторонника "Исламского государства"*, который планировал совершить теракт.На кадрах видно, как силовики проникают в нежилое помещение и задерживают террориста. Затем сотрудники ФСБ показывают компоненты самодельной бомбы, а также различные инструкции и поддельные документы.Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Адыгее. Во время операции задержали сторонника международной террористической организации, который признался в подготовке взрыва в одном из торговых центров Майкопа.Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористической атаке. *Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210310/terakt-1600590560.html
майкоп
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601589955_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_95cbb5b04349e1bc09ec7065b9b744e6.jpg
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе
2021-03-17T12:29
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), майкоп, происшествия