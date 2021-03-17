https://ria.ru/20210317/fsb-1601619984.html

ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Адыгее

ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Адыгее

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности опубликовал видео задержания в Адыгее сторонника "Исламского государства"*, который планировал... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:29

2021-03-17T12:29

2021-03-17T12:29

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

майкоп

происшествия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности опубликовал видео задержания в Адыгее сторонника "Исламского государства"*, который планировал совершить теракт.На кадрах видно, как силовики проникают в нежилое помещение и задерживают террориста. Затем сотрудники ФСБ показывают компоненты самодельной бомбы, а также различные инструкции и поддельные документы.Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Адыгее. Во время операции задержали сторонника международной террористической организации, который признался в подготовке взрыва в одном из торговых центров Майкопа.Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористической атаке. *Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210310/terakt-1600590560.html

майкоп

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2021

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Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе 2021-03-17T12:29 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), майкоп, происшествия