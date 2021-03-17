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"Ъ": в Москве арестовали президента "ФСБ"
"Ъ": в Москве арестовали президента "ФСБ"
В Москве арестовали президента коммерческой организации "Фонд содействия безопасности" (ООО ФСБ) Андрея Першина, сообщает газета "Коммерсант". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T05:39
2021-03-17T11:25
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Москве арестовали президента коммерческой организации "Фонд содействия безопасности" (ООО ФСБ) Андрея Першина, сообщает газета "Коммерсант".По данным издания, Першина, в прошлом сотрудника органов госбезопасности, обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как полагает следствие, президент "ФСБ" пытался получить от генерального директора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей в обмен на помощь в решении проблем, возникших из-за якобы существующего уголовного преследования бизнесмена из-за мошенничества с земельными участками.Мелин, чья компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью, после беседы с Першиным обратился в Федеральную службу безопасности. Все дальнейшие переговоры между ними проходили уже под контролем силовиков.Першина задержали после получения первого транша — ста тысяч рублей.Фонд содействия безопасности, согласно данным, размещенным на сайте организации, занимается оказанием юридической и практической помощи физическим лицам и организациям любой формы собственности, консультирует по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности, а также занимается благотворительной деятельностью, направленной на повышение социальной значимости и обустроенности ветеранов органов Федеральной службы безопасности и сотрудников специальных подразделений.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), балашиха, происшествия

"Ъ": в Москве арестовали президента "ФСБ"

05:39 17.03.2021 (обновлено: 11:25 17.03.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Москве арестовали президента коммерческой организации "Фонд содействия безопасности" (ООО ФСБ) Андрея Першина, сообщает газета "Коммерсант".
По данным издания, Першина, в прошлом сотрудника органов госбезопасности, обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как полагает следствие, президент "ФСБ" пытался получить от генерального директора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей в обмен на помощь в решении проблем, возникших из-за якобы существующего уголовного преследования бизнесмена из-за мошенничества с земельными участками.
Мелин, чья компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью, после беседы с Першиным обратился в Федеральную службу безопасности. Все дальнейшие переговоры между ними проходили уже под контролем силовиков.
Першина задержали после получения первого транша — ста тысяч рублей.
Фонд содействия безопасности, согласно данным, размещенным на сайте организации, занимается оказанием юридической и практической помощи физическим лицам и организациям любой формы собственности, консультирует по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности, а также занимается благотворительной деятельностью, направленной на повышение социальной значимости и обустроенности ветеранов органов Федеральной службы безопасности и сотрудников специальных подразделений.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БалашихаПроисшествия
 
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