https://ria.ru/20210317/fsb-1601572849.html

"Ъ": в Москве арестовали президента "ФСБ"

"Ъ": в Москве арестовали президента "ФСБ"

В Москве арестовали президента коммерческой организации "Фонд содействия безопасности" (ООО ФСБ) Андрея Першина, сообщает газета "Коммерсант". РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T05:39

2021-03-17T05:39

2021-03-17T11:25

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

балашиха

происшествия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Москве арестовали президента коммерческой организации "Фонд содействия безопасности" (ООО ФСБ) Андрея Першина, сообщает газета "Коммерсант".По данным издания, Першина, в прошлом сотрудника органов госбезопасности, обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как полагает следствие, президент "ФСБ" пытался получить от генерального директора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей в обмен на помощь в решении проблем, возникших из-за якобы существующего уголовного преследования бизнесмена из-за мошенничества с земельными участками.Мелин, чья компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью, после беседы с Першиным обратился в Федеральную службу безопасности. Все дальнейшие переговоры между ними проходили уже под контролем силовиков.Першина задержали после получения первого транша — ста тысяч рублей.Фонд содействия безопасности, согласно данным, размещенным на сайте организации, занимается оказанием юридической и практической помощи физическим лицам и организациям любой формы собственности, консультирует по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности, а также занимается благотворительной деятельностью, направленной на повышение социальной значимости и обустроенности ветеранов органов Федеральной службы безопасности и сотрудников специальных подразделений.

https://ria.ru/20210316/moshennichestvo-1601410441.html

балашиха

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), балашиха, происшествия