https://ria.ru/20210317/forum-1601668326.html

В Москве пройдет форум по управлению интернетом

В Москве пройдет форум по управлению интернетом

Участники 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021), который пройдет 7-9 апреля в Москве, обсудят различные вопросы, связанные с развитием... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:54

2021-03-17T15:54

2021-03-17T15:54

icann

ближний восток

лаборатория касперского

москва

европа

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Участники 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021), который пройдет 7-9 апреля в Москве, обсудят различные вопросы, связанные с развитием интернета: регулирование данных, кибербезопасность, искусственный интеллект и многие другие.Мероприятие проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Минцифры РФ, ICANN (международный регулятор в сфере доменных имен и IP адресов), RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC, одна из пяти интернет-регистратур в мире, которая занимается распределением интернет-ресурсов в России, Европе и на Ближнем Востоке), Технического центра Интернет и "Лаборатории Касперского".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.За время работы форума состоятся восемь рабочих секций, где участники и ведущие эксперты отрасли обсудят широкий круг вопросов: от суверенитета данных и построения системы доверия к цифровым продуктам до пользовательских соглашений с интернет-платформами и искусственного интеллекта.Участники секции "Управление интернетом" обсудят доклад по вопросам международного сотрудничества в цифровую эпоху, который подготовлен по заданию Генерального секретаря ООН независимой экспертной группой высокого уровня по цифровому сотрудничеству. На секции "Суверенитет данных" будут обсуждаться такие темы, как новое правовое поле регулирования различных типов данных, нормы и принципы сбора и обработки данных.Второй день работы RIGF 2021 будет посвящен вопросам обеспечения безопасности в интернете и экономике интернет-бизнеса. Дискуссия в ходе секции "Атрибуция киберпреступников в интернете. Мифы и реальность" будет посвящена, в частности, юридическим тонкостям расследования киберпреступлений.На секции "Экономика и бизнес" будет обсуждаться растущая роль и ответственность транснациональных интернет-гигантов перед пользователями и государством, а также необходимость создания равных конкурентных условий для отечественных и зарубежных разработчиков на рынке цифровых технологий и услуг.Участники секции "Построение системы доверия в цепочках поставок" обсудят, среди прочего, вопросы доверия к продуктам и услугам в области информационно-коммуникационных технологий и поиск модели сотрудничества между государствами, техническими сообществами, производителями и исследователями.Последний день форума откроет секция "Новые технологии. Искусственный интеллект и этика", в ходе которой будет обсуждаться необходимость ответственного подхода к развитию искусственного интеллекта в таких областях, как медицина, промышленность, транспорт. Преодолению неравенства правового положения интернет-платформы и пользователя будет посвящена секция "Пользовательские соглашения с интернет-платформами: как защитить права российских пользователей и интересы государства".В первый день RIGF 2021 состоится традиционная церемония вручения награды "За заслуги в сфере интернета" (Virtuti Interneti). Награда учреждена Координационным центром в 2010 году, ее лауреатами становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие рунета и глобального интернета.

https://realty.ria.ru/20210224/avarii-1598747825.html

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600336178.html

https://ria.ru/20201130/kiberbezopasnost-1586952588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

icann, ближний восток, лаборатория касперского, москва, европа, оон, технологии, новости агентства