Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/forum-1601668326.html
В Москве пройдет форум по управлению интернетом
В Москве пройдет форум по управлению интернетом
Участники 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021), который пройдет 7-9 апреля в Москве, обсудят различные вопросы, связанные с развитием... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:54
2021-03-17T15:54
icann
ближний восток
лаборатория касперского
москва
европа
оон
технологии
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150051/09/1500510960_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_75e2a5d71167a7f656d2ed0c1532b39e.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Участники 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021), который пройдет 7-9 апреля в Москве, обсудят различные вопросы, связанные с развитием интернета: регулирование данных, кибербезопасность, искусственный интеллект и многие другие.Мероприятие проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Минцифры РФ, ICANN (международный регулятор в сфере доменных имен и IP адресов), RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC, одна из пяти интернет-регистратур в мире, которая занимается распределением интернет-ресурсов в России, Европе и на Ближнем Востоке), Технического центра Интернет и "Лаборатории Касперского".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.За время работы форума состоятся восемь рабочих секций, где участники и ведущие эксперты отрасли обсудят широкий круг вопросов: от суверенитета данных и построения системы доверия к цифровым продуктам до пользовательских соглашений с интернет-платформами и искусственного интеллекта.Участники секции "Управление интернетом" обсудят доклад по вопросам международного сотрудничества в цифровую эпоху, который подготовлен по заданию Генерального секретаря ООН независимой экспертной группой высокого уровня по цифровому сотрудничеству. На секции "Суверенитет данных" будут обсуждаться такие темы, как новое правовое поле регулирования различных типов данных, нормы и принципы сбора и обработки данных.Второй день работы RIGF 2021 будет посвящен вопросам обеспечения безопасности в интернете и экономике интернет-бизнеса. Дискуссия в ходе секции "Атрибуция киберпреступников в интернете. Мифы и реальность" будет посвящена, в частности, юридическим тонкостям расследования киберпреступлений.На секции "Экономика и бизнес" будет обсуждаться растущая роль и ответственность транснациональных интернет-гигантов перед пользователями и государством, а также необходимость создания равных конкурентных условий для отечественных и зарубежных разработчиков на рынке цифровых технологий и услуг.Участники секции "Построение системы доверия в цепочках поставок" обсудят, среди прочего, вопросы доверия к продуктам и услугам в области информационно-коммуникационных технологий и поиск модели сотрудничества между государствами, техническими сообществами, производителями и исследователями.Последний день форума откроет секция "Новые технологии. Искусственный интеллект и этика", в ходе которой будет обсуждаться необходимость ответственного подхода к развитию искусственного интеллекта в таких областях, как медицина, промышленность, транспорт. Преодолению неравенства правового положения интернет-платформы и пользователя будет посвящена секция "Пользовательские соглашения с интернет-платформами: как защитить права российских пользователей и интересы государства".В первый день RIGF 2021 состоится традиционная церемония вручения награды "За заслуги в сфере интернета" (Virtuti Interneti). Награда учреждена Координационным центром в 2010 году, ее лауреатами становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие рунета и глобального интернета.
https://realty.ria.ru/20210224/avarii-1598747825.html
https://ria.ru/20210308/zakharova-1600336178.html
https://ria.ru/20201130/kiberbezopasnost-1586952588.html
ближний восток
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150051/09/1500510960_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_40da2d8a1760d22a8d5fc288ff339073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
icann, ближний восток, лаборатория касперского, москва, европа, оон, технологии, новости агентства

В Москве пройдет форум по управлению интернетом

15:54 17.03.2021
 
© Fotolia / REDPIXELКодировка
Кодировка - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Fotolia / REDPIXEL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Участники 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021), который пройдет 7-9 апреля в Москве, обсудят различные вопросы, связанные с развитием интернета: регулирование данных, кибербезопасность, искусственный интеллект и многие другие.
Мероприятие проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Минцифры РФ, ICANN (международный регулятор в сфере доменных имен и IP адресов), RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC, одна из пяти интернет-регистратур в мире, которая занимается распределением интернет-ресурсов в России, Европе и на Ближнем Востоке), Технического центра Интернет и "Лаборатории Касперского".
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 12:04
Искусственный интеллект будет прогнозировать аварии в сфере ЖКХ в России
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
За время работы форума состоятся восемь рабочих секций, где участники и ведущие эксперты отрасли обсудят широкий круг вопросов: от суверенитета данных и построения системы доверия к цифровым продуктам до пользовательских соглашений с интернет-платформами и искусственного интеллекта.
Участники секции "Управление интернетом" обсудят доклад по вопросам международного сотрудничества в цифровую эпоху, который подготовлен по заданию Генерального секретаря ООН независимой экспертной группой высокого уровня по цифровому сотрудничеству. На секции "Суверенитет данных" будут обсуждаться такие темы, как новое правовое поле регулирования различных типов данных, нормы и принципы сбора и обработки данных.
Второй день работы RIGF 2021 будет посвящен вопросам обеспечения безопасности в интернете и экономике интернет-бизнеса. Дискуссия в ходе секции "Атрибуция киберпреступников в интернете. Мифы и реальность" будет посвящена, в частности, юридическим тонкостям расследования киберпреступлений.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 11:13
Захарова выступила за всеобщее регулирование интернета
На секции "Экономика и бизнес" будет обсуждаться растущая роль и ответственность транснациональных интернет-гигантов перед пользователями и государством, а также необходимость создания равных конкурентных условий для отечественных и зарубежных разработчиков на рынке цифровых технологий и услуг.
Участники секции "Построение системы доверия в цепочках поставок" обсудят, среди прочего, вопросы доверия к продуктам и услугам в области информационно-коммуникационных технологий и поиск модели сотрудничества между государствами, техническими сообществами, производителями и исследователями.
Последний день форума откроет секция "Новые технологии. Искусственный интеллект и этика", в ходе которой будет обсуждаться необходимость ответственного подхода к развитию искусственного интеллекта в таких областях, как медицина, промышленность, транспорт. Преодолению неравенства правового положения интернет-платформы и пользователя будет посвящена секция "Пользовательские соглашения с интернет-платформами: как защитить права российских пользователей и интересы государства".
В первый день RIGF 2021 состоится традиционная церемония вручения награды "За заслуги в сфере интернета" (Virtuti Interneti). Награда учреждена Координационным центром в 2010 году, ее лауреатами становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие рунета и глобального интернета.
Производственная лаборатория ПАО Микрон - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 18:19Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Высокие технологии столицы на страже кибербезопасности
 
ICANNБлижний ВостокЛаборатория КасперскогоМоскваЕвропаООНТехнологииНовости агентства
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые: пожилые люди имеют больше шансов повторно заразиться COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния