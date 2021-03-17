https://ria.ru/20210317/forum-1601665209.html

Подмосковье примет участие в ежегодном Всероссийском форуме "Госзаказ"

Подмосковье примет участие в ежегодном Всероссийском форуме "Госзаказ"

Московская область станет участником XVI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ", который проведут в павильонах ВДНХ в период с 24 по 26 марта, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:41

2021-03-17T15:41

2021-03-17T15:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Московская область станет участником XVI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ", который проведут в павильонах ВДНХ в период с 24 по 26 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства, добавив, что регион презентует посетителям цифровую экосистему по проведению торгов и закупок.В форуме "Госзаказ" примут участие специалисты в сфере закупок из 85 российских регионов. В рамках мероприятий участники обменяются опытом и лучшими практиками. Планируется, что на форуме соберутся около 5 тысяч человек, рассказали региональные власти.По данным пресс-службы, подмосковная делегация представит на форуме цифровую экосистему по проведению торгов и закупок."Данный подход построен на автоматизации бизнес-процессов осуществления государственных закупок и переходе на цифровую модель управления", - отметили региональные власти.

https://ria.ru/20210316/forum-1601457371.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)