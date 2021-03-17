Подмосковье примет участие в ежегодном Всероссийском форуме "Госзаказ"
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Московская область станет участником XVI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ", который проведут в павильонах ВДНХ в период с 24 по 26 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства, добавив, что регион презентует посетителям цифровую экосистему по проведению торгов и закупок.
В форуме "Госзаказ" примут участие специалисты в сфере закупок из 85 российских регионов. В рамках мероприятий участники обменяются опытом и лучшими практиками. Планируется, что на форуме соберутся около 5 тысяч человек, рассказали региональные власти.
"Уникальность форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" в том, что за короткий период мы можем увидеть срез лучших практик в сфере закупок, рассказать о новациях Московской области, поделиться своим успешным опытом в проведении земельно-имущественных торгов", - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова, слова которой приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, подмосковная делегация представит на форуме цифровую экосистему по проведению торгов и закупок.
"Данный подход построен на автоматизации бизнес-процессов осуществления государственных закупок и переходе на цифровую модель управления", - отметили региональные власти.