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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210317/forum-1601665209.html
Подмосковье примет участие в ежегодном Всероссийском форуме "Госзаказ"
Подмосковье примет участие в ежегодном Всероссийском форуме "Госзаказ"
Московская область станет участником XVI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ", который проведут в павильонах ВДНХ в период с 24 по 26 марта, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:41
2021-03-17T15:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Московская область станет участником XVI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ", который проведут в павильонах ВДНХ в период с 24 по 26 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства, добавив, что регион презентует посетителям цифровую экосистему по проведению торгов и закупок.В форуме "Госзаказ" примут участие специалисты в сфере закупок из 85 российских регионов. В рамках мероприятий участники обменяются опытом и лучшими практиками. Планируется, что на форуме соберутся около 5 тысяч человек, рассказали региональные власти.По данным пресс-службы, подмосковная делегация представит на форуме цифровую экосистему по проведению торгов и закупок."Данный подход построен на автоматизации бизнес-процессов осуществления государственных закупок и переходе на цифровую модель управления", - отметили региональные власти.
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московская область (подмосковье)

Подмосковье примет участие в ежегодном Всероссийском форуме "Госзаказ"

15:41 17.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВсероссийский форум-выставка "Госзаказ"
Всероссийский форум-выставка Госзаказ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Московская область станет участником XVI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ", который проведут в павильонах ВДНХ в период с 24 по 26 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства, добавив, что регион презентует посетителям цифровую экосистему по проведению торгов и закупок.
В форуме "Госзаказ" примут участие специалисты в сфере закупок из 85 российских регионов. В рамках мероприятий участники обменяются опытом и лучшими практиками. Планируется, что на форуме соберутся около 5 тысяч человек, рассказали региональные власти.
"Уникальность форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" в том, что за короткий период мы можем увидеть срез лучших практик в сфере закупок, рассказать о новациях Московской области, поделиться своим успешным опытом в проведении земельно-имущественных торгов", - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова, слова которой приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, подмосковная делегация представит на форуме цифровую экосистему по проведению торгов и закупок.
"Данный подход построен на автоматизации бизнес-процессов осуществления государственных закупок и переходе на цифровую модель управления", - отметили региональные власти.
Детский отдых в оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 12:55Новости Подмосковья
Форум развития детского отдыха пройдет в Подмосковье в конце марта
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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