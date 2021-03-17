https://ria.ru/20210317/flot-1601538663.html

"Дадим сдачи". Зеленский вспомнил о Черноморском флоте России

"Дадим сдачи". Зеленский вспомнил о Черноморском флоте России

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за подписания Харьковских соглашений — по ним в 2010-м продлили пребывание российского Черноморского... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T08:00

2021-03-17T08:00

2021-03-17T08:02

петр порошенко

черноморский флот вмф россии

игорь коломойский

владимир зеленский

республика крым

киев

украина

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за подписания Харьковских соглашений — по ним в 2010-м продлили пребывание российского Черноморского флота в Крыму. Непонятно, привлекут ли к ответственности депутатов, голосовавших за договор. Параллельно пропрезидентская фракция "Слуга народа" расследует сотрудничество украинской власти с Россией. Почему в Киеве снова занялись поисками "изменников" — в материале РИА Новости.Назад в прошлоеЛидер пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия инициировал создание временной следственной комиссии. Ее задача, как сказано в постановлении, — "рассмотрение возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".Основанием формирования комиссии послужили "аудиозаписи, которые свидетельствуют о сотрудничестве представителей государственной власти Украины с должностными лицами государства-агрессора". Речь в них идет о поставках электроэнергии в российский Крым и обмене военнопленными в Донбассе.Вероятно, парламентариев обеспокоили публикации некоего телефонного разговора. Голоса на записи якобы похожи на лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и бывшего помощника российского президента Владислава Суркова. Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сразу сообщил, что аудио приобщат к уголовному делу, в рамках которого против Медведчука ввели санкции.Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что следственная комиссия займется еще и бывшим президентом страны Петром Порошенко, и Харьковскими соглашениями. Из-за этого документа СБУ возбудила дело по статье о государственной измене.Харьковские соглашения, которые регулировали пребывание российского Черноморского флота в Севастополе, Москва и Киев заключили в 2010-м. В обмен на гарантии размещения военно-морских сил России Украина получала скидки на газ. "По предварительным данным следствия, подписание документа привело к увеличению личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии (украинские власти отказались признать результаты референдума 2014 года. — Прим. ред.) территории А[втономной] Р[еспублики] Крым", — сообщала СБУ.Служба безопасности получила поручение по этому делу от Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Президент страны Владимир Зеленский, который председательствует в СНБО, в комментарии высказал решимость разоблачить "предателей" и "дать сдачи": "Когда мы говорим о деоккупации (Киев намерен вернуть полуостров под свой контроль. — Прим. ред.), логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений".Зеленский упомянул и "санкции США в отношении бывших владельцев Приватбанка". "Мы поддерживаем это решение, — подчеркнул украинский президент. — Мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". Заодно глава государства прошелся и по предшественнику — Петру Порошенко, относя его, видимо, к олигархам.Главная цель — ПорошенкоВ украинской прессе предположили, что главная цель активности власти — Порошенко. "Задача следующая: расколоть партию "Европейская солидарность" на националистов и "секту Порошенко", потому что тот оказался одним из лидеров ратификации Харьковских соглашений", — напоминали журналисты.Спикер Рады Дмитрий Разумков допустил, что теоретически кого-то из парламентариев могут привлечь к ответственности из-за расследования Службы безопасности Украины. "Насколько я знаю, СБУ намерена получить информацию, кто как голосовал, и у нее есть соответствующие решения суда", — отметил он."Я не уверен, что идею можно в полной мере реализовать. Но посмотрим, суд есть суд", — неопределенно высказался Разумков.Больше ясности внес председатель парламента. "Те, кто был вовлечен в этот процесс, действительно могут понести ответственность, если они действовали не в интересах Украины, тем более в интересах другого государства", — заявил он.Спикер Рады 2010-го Владимир Литвин отреагировал в интервью изданию "Страна" на активность СНБО и контрразведки. "Не было фракции, которая не дала бы голоса за Харьковские соглашения, — объяснял он. — А сейчас СБУ подозревает в госизмене 236 депутатов. Хотел бы увидеть, как некоторых из них будут проверять".Литвин заметил, что при желании за "зраду" (измену) можно привлечь кого угодно: "Про Богдана Хмельницкого уже не говорю, его легко уличить в госизмене за Переяславский договор (вхождение Украины в состав России. — Прим. ред.). Так давайте теперь всю историю страны расследовать, и Будапештский меморандум тоже. Только вот я боюсь, что некоторые "расследователи" выйдут сами на себя".Украинский политтехнолог Андрей Золотарев уверен, что очередные "зрады" — звенья все той же политической игры, в рамках которой Зеленский в угоду Вашингтону дистанцируется от украинского олигарха Игоря Коломойского, бывшего бизнес-партнера главы государства. "Американцы побуждают президента перейти от деклараций о деолигархизации к конкретным делам — избавляться от людей Коломойского. Причем тот считает, что Зеленский ему должен за победу на выборах 2019-го. А Зеленский, очевидно, убежден, что ничем ему не обязан", — говорит эксперт.В ходе гонений на приближенных олигарха из партии "Слуга народа" исключили депутата Рады Александра Дубинского. По мнению Золотарева, изгнание из пропрезидентских рядов людей Коломойского может привести к появлению нового политического проекта."Зеленский ввязался в войну по всем направлениям: и с Коломойским, и с Медведчуком, и с Порошенко, — добавляет он. — Но нет адекватного инструментария, отсюда чрезвычайные решения — управление через СНБО, которое превращается в аналог Политбюро советских времен, — добавляет он. — Харьковские соглашения, очередные "пленки" — это удар по всем, от Ахметова до бывших президентов. Задача — взять старый политикум на испуг".Директор Украинского института политики Руслан Бортник видит в угрозах уголовного преследования за "пленки" и Харьковские соглашения попытку разыграть карту патриотизма. "К тому же есть стремление пнуть политических оппонентов — как слева, так и справа: и бывшую Партию регионов, и Порошенко", — объясняет эксперт.По его словам, никакой юридической ценности в последних решениях СНБО нет, поскольку привлечь к ответственности политиков очень трудно. Зато можно вновь актуализировать тему Крыма в выгодном Киеву ключе.

https://ria.ru/20201229/krym-1591261826.html

республика крым

киев

украина

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Севастопольцы и моряки празднуют 228-летие Черноморского флота 228-летие со дня основания Черноморского флота отметили жители Севастополя и моряки. Днем рождения воинского соединения считается 13 мая 1783 года, когда в ахтиарскую бухту вошла Азовская флотилия. 2021-03-17T08:00 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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петр порошенко, черноморский флот вмф россии, игорь коломойский, владимир зеленский, республика крым, киев, украина