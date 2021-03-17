https://ria.ru/20210317/falkov-1601631242.html

Фальков прокомментировал закон о просветительской деятельности

Фальков прокомментировал закон о просветительской деятельности

Минобрнауки РФ будет исполнять закон о просветительской деятельности так, чтобы права научных сотрудников и педагогических работников были соблюдены, заявил... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:17

2021-03-17T13:17

2021-03-17T13:17

валерий фальков

госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ будет исполнять закон о просветительской деятельности так, чтобы права научных сотрудников и педагогических работников были соблюдены, заявил глава ведомства Валерий Фальков."Будучи министром, законы надо исполнять, а уже не обсуждать. В этой связи я хочу обратить внимание, что закон принят и мы будем его исполнять так, чтобы это соответствовало конституции и в наибольшей степени соответствовало интересам исследователей, чтобы права и свободы наших граждан, чтобы права и свободы и преподавателей, и научных работников были в максимальной степени гарантированы и защищены", - заявил Фальков журналистам.Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о просветительской деятельности.Согласно закону, федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами, кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, осуществляется при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения. При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным госорганом, в ведении которого они находятся.Документом запрещается использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".Закон должен вступить в силу с 1 июня 2021 года.

https://ria.ru/20210316/zakon-1601484382.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/obrazovanie-1595533720.html

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валерий фальков, госдума рф, общество