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Протестующие в Ереване перекрыли улицу около правительственных особняков
Протестующие в Ереване перекрыли улицу около правительственных особняков
Противники премьера Армении Никола Пашиняна перекрыли движение автомобилей по улице Прошяна в Ереване, которая прилегает к правительственным особнякам, сообщили РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:25
2021-03-17T16:25
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна перекрыли движение автомобилей по улице Прошяна в Ереване, которая прилегает к правительственным особнякам, сообщили РИА Новости в движении "Азатагрум".Судя по распространенным видео, активисты поставили поперек улицы Прошяна два грузовика и легковую машину, в результате на улице образовалась пробка. На этой улице находится комплекс правительственных особняков.Во вторник представители этого же движения также перекрывали улицы в Ереване, тогда полиция задержала семерых активистов.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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Полицейские оцепили здание Минобразования, науки, культуры и спорта Армении
Полицейские оцепили здание Минобразования, науки, культуры и спорта Армении
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

Протестующие в Ереване перекрыли улицу около правительственных особняков

16:25 17.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции и сотрудники полиции на улице Заробяна в Ереване
Сторонники оппозиции и сотрудники полиции на улице Заробяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна перекрыли движение автомобилей по улице Прошяна в Ереване, которая прилегает к правительственным особнякам, сообщили РИА Новости в движении "Азатагрум".
Судя по распространенным видео, активисты поставили поперек улицы Прошяна два грузовика и легковую машину, в результате на улице образовалась пробка. На этой улице находится комплекс правительственных особняков.
Во вторник представители этого же движения также перекрывали улицы в Ереване, тогда полиция задержала семерых активистов.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Сотрудники полиции готовятся к митингу оппозиции в Еревaне - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 17:03
Противники Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана
 
Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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