https://ria.ru/20210317/erevan-1601674448.html

Протестующие в Ереване перекрыли улицу около правительственных особняков

Протестующие в Ереване перекрыли улицу около правительственных особняков

Противники премьера Армении Никола Пашиняна перекрыли движение автомобилей по улице Прошяна в Ереване, которая прилегает к правительственным особнякам, сообщили РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:25

2021-03-17T16:25

2021-03-17T16:25

никол пашинян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601090319_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_99d8731c223772c88b0e1995e47f1e9b.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна перекрыли движение автомобилей по улице Прошяна в Ереване, которая прилегает к правительственным особнякам, сообщили РИА Новости в движении "Азатагрум".Судя по распространенным видео, активисты поставили поперек улицы Прошяна два грузовика и легковую машину, в результате на улице образовалась пробка. На этой улице находится комплекс правительственных особняков.Во вторник представители этого же движения также перекрывали улицы в Ереване, тогда полиция задержала семерых активистов.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210310/erevan-1600645498.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полицейские оцепили здание Минобразования, науки, культуры и спорта Армении Полицейские оцепили здание Минобразования, науки, культуры и спорта Армении 2021-03-17T16:25 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ереван, армения, в мире