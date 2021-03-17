https://ria.ru/20210317/erevan-1601674448.html
Протестующие в Ереване перекрыли улицу около правительственных особняков
Протестующие в Ереване перекрыли улицу около правительственных особняков
Противники премьера Армении Никола Пашиняна перекрыли движение автомобилей по улице Прошяна в Ереване, которая прилегает к правительственным особнякам, сообщили РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:25
2021-03-17T16:25
2021-03-17T16:25
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601090319_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_99d8731c223772c88b0e1995e47f1e9b.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна перекрыли движение автомобилей по улице Прошяна в Ереване, которая прилегает к правительственным особнякам, сообщили РИА Новости в движении "Азатагрум".Судя по распространенным видео, активисты поставили поперек улицы Прошяна два грузовика и легковую машину, в результате на улице образовалась пробка. На этой улице находится комплекс правительственных особняков.Во вторник представители этого же движения также перекрывали улицы в Ереване, тогда полиция задержала семерых активистов.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210310/erevan-1600645498.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601090319_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_4a83060ec476a31467438c98116466e9.jpg
Полицейские оцепили здание Минобразования, науки, культуры и спорта Армении
Полицейские оцепили здание Минобразования, науки, культуры и спорта Армении
2021-03-17T16:25
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ереван, армения, в мире