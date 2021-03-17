https://ria.ru/20210317/erevan-1601583632.html

В Ереване оцепили здание Минобразования, куда должен приехать Пашинян

В Ереване оцепили здание Минобразования, куда должен приехать Пашинян

Полиция оцепила правительственное здание в Ереване, около которого проходит акция оппозиции в связи с ожидаемым посещением премьер-министром Армении Николом... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:27

2021-03-17T09:27

2021-03-17T10:15

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 17 мар – РИА Новости. Полиция оцепила правительственное здание в Ереване, около которого проходит акция оппозиции в связи с ожидаемым посещением премьер-министром Армении Николом Пашиняном министерства образования, науки, культуры и спорта, передает корреспондент РИА Новости."Мы узнали о планируемом посещении Пашиняна и сообщили, что тоже придем сюда. Нас здесь всего трое друзей. Вся суть нашей акции – показать гражданам картину полицейского государства. Пашиняну приходится посещать министерство, пройдя всего 500 метров, в сопровождении тысяч полицейских", - сказала представитель молодежного союза партии "Дашнакцутюн" Кристине Варданян журналистам.Оппозиция регулярно проводит акции протеста у зданий госорганов, которые планирует посетить Пашинян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210301/protesty-1599424580.html

ереван

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Полицейские оцепили здание Минобразования, науки, культуры и спорта Армении Полицейские оцепили здание Минобразования, науки, культуры и спорта Армении 2021-03-17T09:27 true PT0M28S

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