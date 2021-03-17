https://ria.ru/20210317/eksport-1601685313.html

Экспорт липецкой агропродукции в 2020 году вырос на 44 процента

Экспорт липецкой агропродукции в 2020 году вырос на 44 процента

Экспорт сельскохозяйственной продукции Липецкой области по итогам 2020 года вырос почти на 44% по сравнению с 2019 годом, превысив план, установленный... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T17:18

2021-03-17T17:18

2021-03-17T17:18

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Экспорт сельскохозяйственной продукции Липецкой области по итогам 2020 года вырос почти на 44% по сравнению с 2019 годом, превысив план, установленный федеральным проектом "Экспорт продукции АПК", и составили 535 миллионов долларов, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что с начала этого года экспорт продукции агропромышленного комплекса Липецкой области составил более 94 миллионов долларов или 19% от годового плана почти в 500 миллионов долларов.Продукция липецкого АПК экспортируется более чем в 70 стран мира. В основном за рубеж поставляются растительные масла, зерновые культуры, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности и прочая продукция агропромышленного комплекса.В настоящее время разработан подробный экспортный план региона на 2021 год с указанием компаний и их планируемых объемов поставок в натуральном и денежном эквиваленте. В частности, с двумя предприятиями заключены трехсторонние соглашения о повышении конкурентоспособности. Это откроет для производителей возможность получить льготное кредитование в рамках механизмов государственной поддержки, предусмотренных федеральным проектом "Экспорт продукции АПК".

https://ria.ru/20210316/urozhay-1601548856.html

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игорь артамонов