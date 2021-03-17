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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210317/ekspertiza-1601709573.html
Около 1,4 млн экспертиз провели специалисты при убое сельхозживотных в МО
Около 1,4 млн экспертиз провели специалисты при убое сельхозживотных в МО
Более 1,4 миллиона экспертиз провели специалисты при убое и клеймении сельскохозяйственных животных в Московской области, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T19:34
2021-03-17T19:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мар - РИА новости. Более 1,4 миллиона экспертиз провели специалисты при убое и клеймении сельскохозяйственных животных в Московской области, сообщил телеканал "360".Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказал, что ветеринары заклеймили около 625 тысяч туш свинины, 152 тысячи – говядины и более 228 тысяч – птицы. Также эту процедуру прошли туши лошадей, баранов и кроликов.Уточняется, что клеймение является необходимой операцией при приемке и убое животных. Процедуру проводят штатные специалисты государственной ветеринарной службы Московской области на основании "Инструкции по ветеринарному клеймению".Ветеринарные врачи проходят аттестацию на подтверждение квалификации один раз в три года. В прошлом году достойный уровень своих умений показали более 80 специалистов.
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московская область (подмосковье)

Около 1,4 млн экспертиз провели специалисты при убое сельхозживотных в МО

19:34 17.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивМолодые коровы на ферме
Молодые коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА новости. Более 1,4 миллиона экспертиз провели специалисты при убое и клеймении сельскохозяйственных животных в Московской области, сообщил телеканал "360".
Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказал, что ветеринары заклеймили около 625 тысяч туш свинины, 152 тысячи – говядины и более 228 тысяч – птицы. Также эту процедуру прошли туши лошадей, баранов и кроликов.
Уточняется, что клеймение является необходимой операцией при приемке и убое животных. Процедуру проводят штатные специалисты государственной ветеринарной службы Московской области на основании "Инструкции по ветеринарному клеймению".
Выращивание овощей в тепличном хозяйстве Калининградской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 18:22Новости Подмосковья
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Ветеринарные врачи проходят аттестацию на подтверждение квалификации один раз в три года. В прошлом году достойный уровень своих умений показали более 80 специалистов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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