https://ria.ru/20210317/egipet-1601635926.html

В Египте для туристов откроют десять тысяч новых гостиничных номеров

В Египте для туристов откроют десять тысяч новых гостиничных номеров

Загрузка курортных отелей Египта в 2021 году останется низкой, но к выводу на рынок готовится еще десять тысяч новых номеров, сообщает АТОР со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:53

2021-03-17T16:53

2021-03-17T16:53

туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

хургада

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Загрузка курортных отелей Египта в 2021 году останется низкой, но к выводу на рынок готовится еще десять тысяч новых номеров, сообщает АТОР со ссылкой на Минтуризма республики.Новые отели откроются на побережье Красного и Средиземного морей, в Каире и Луксоре.По данным ведомства, к настоящему моменту инвесторы уже закончили строительство четырех тысяч гостиничных комнат. В связи с пандемией их запуск был отложен.Как рассказали в местных принимающих компаниях, отели категории "четыре и пять звезд", которые строятся, например, в Хургаде, будут ориентированы преимущественно на рынок Германии.В Шарм-эш-Шейхе новые гостиницы строятся с прицелом на туристов из стран СНГ и Восточной Европы, и они больше соответствуют привычному образу отеля "все включено". У них большая территория, несколько бассейнов, ресторанов и баров, площадки под анимацию и собственный пляж.

https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html

хургада

шарм-эш-шейх

каир (город)

луксор

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