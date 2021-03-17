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Туризм
https://ria.ru/20210317/egipet-1601635926.html
В Египте для туристов откроют десять тысяч новых гостиничных номеров
В Египте для туристов откроют десять тысяч новых гостиничных номеров
Загрузка курортных отелей Египта в 2021 году останется низкой, но к выводу на рынок готовится еще десять тысяч новых номеров, сообщает АТОР со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:53
2021-03-17T16:53
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Загрузка курортных отелей Египта в 2021 году останется низкой, но к выводу на рынок готовится еще десять тысяч новых номеров, сообщает АТОР со ссылкой на Минтуризма республики.Новые отели откроются на побережье Красного и Средиземного морей, в Каире и Луксоре.По данным ведомства, к настоящему моменту инвесторы уже закончили строительство четырех тысяч гостиничных комнат. В связи с пандемией их запуск был отложен.Как рассказали в местных принимающих компаниях, отели категории "четыре и пять звезд", которые строятся, например, в Хургаде, будут ориентированы преимущественно на рынок Германии.В Шарм-эш-Шейхе новые гостиницы строятся с прицелом на туристов из стран СНГ и Восточной Европы, и они больше соответствуют привычному образу отеля "все включено". У них большая территория, несколько бассейнов, ресторанов и баров, площадки под анимацию и собственный пляж.
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В Египте для туристов откроют десять тысяч новых гостиничных номеров

16:53 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Загрузка курортных отелей Египта в 2021 году останется низкой, но к выводу на рынок готовится еще десять тысяч новых номеров, сообщает АТОР со ссылкой на Минтуризма республики.
Новые отели откроются на побережье Красного и Средиземного морей, в Каире и Луксоре.
По данным ведомства, к настоящему моменту инвесторы уже закончили строительство четырех тысяч гостиничных комнат. В связи с пандемией их запуск был отложен.
Как рассказали в местных принимающих компаниях, отели категории "четыре и пять звезд", которые строятся, например, в Хургаде, будут ориентированы преимущественно на рынок Германии.
В Шарм-эш-Шейхе новые гостиницы строятся с прицелом на туристов из стран СНГ и Восточной Европы, и они больше соответствуют привычному образу отеля "все включено". У них большая территория, несколько бассейнов, ресторанов и баров, площадки под анимацию и собственный пляж.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьТуризмтуристыColliers InternationalАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхСНГКаир (город)Луксор
 
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