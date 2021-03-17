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"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
Польская контрразведка дефензива во время войны с Советской Россией в 1920 году искала на территории своей страны председателя ВЧК Феликса Дзержинского, для... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T03:48
2021-03-17T03:48
россия
польша
ссср
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Польская контрразведка дефензива во время войны с Советской Россией в 1920 году искала на территории своей страны председателя ВЧК Феликса Дзержинского, для этого была выпущена разыскная ориентировка с его приметами, сейчас этот документ представлен на открывшейся в Москве выставке "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор".В документе давалось приблизительное описание первого руководителя советских органов государственной безопасности для его опознания. "Рост высокий, щуплый, лысый, лицо бритое (или же носит усы). Около 45 лет, разговаривает на русском и на польском языках с литовским акцентом", - таким дефензива рисовала Дзержинского.Ориентировка была разослана в жандармские управления крупнейших польских городов: Варшавы, Люблина, Лодзи, Кракова, Львова, Познани.В конце июля 1920 года на фоне успехов Красной Армии, перешедшей в контрнаступление и готовившейся к взятию Варшавы, в польском Белостоке было провозглашено создание Временного революционного комитета Польши (Польревкома) – фактически нового, советского правительства в этой стране. Комитет возглавил польский коммунист Юлиан Мархлевский, Дзержинский входил в состав органа. Но после поражения Красной Армии под Варшавой во второй половине августа 1920 года Польревком был расформирован.Большой комплекс документов, представленный на нынешней выставке, проходящей в столичном выставочном зале федеральных архивов, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210227/zheny-1598981413.html
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60
россия, польша, ссср, общество

"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского

03:48 17.03.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкФеликс Эдмундович Дзержинский за письменным столом
Феликс Эдмундович Дзержинский за письменным столом - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Польская контрразведка дефензива во время войны с Советской Россией в 1920 году искала на территории своей страны председателя ВЧК Феликса Дзержинского, для этого была выпущена разыскная ориентировка с его приметами, сейчас этот документ представлен на открывшейся в Москве выставке "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор".
"По полученным непроверенным данным, в начале 1920 года в Польше видели Дзержинского – видного большевистского деятеля и руководителя "чрезвычайки" в Советской России, и его помощника Ихновского", - говорилось в ориентировке, носившей гриф "секретно".
В документе давалось приблизительное описание первого руководителя советских органов государственной безопасности для его опознания. "Рост высокий, щуплый, лысый, лицо бритое (или же носит усы). Около 45 лет, разговаривает на русском и на польском языках с литовским акцентом", - таким дефензива рисовала Дзержинского.
Ориентировка была разослана в жандармские управления крупнейших польских городов: Варшавы, Люблина, Лодзи, Кракова, Львова, Познани.
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В конце июля 1920 года на фоне успехов Красной Армии, перешедшей в контрнаступление и готовившейся к взятию Варшавы, в польском Белостоке было провозглашено создание Временного революционного комитета Польши (Польревкома) – фактически нового, советского правительства в этой стране. Комитет возглавил польский коммунист Юлиан Мархлевский, Дзержинский входил в состав органа. Но после поражения Красной Армии под Варшавой во второй половине августа 1920 года Польревком был расформирован.
Большой комплекс документов, представленный на нынешней выставке, проходящей в столичном выставочном зале федеральных архивов, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.
Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки.
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов во время парламентских слушаний - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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