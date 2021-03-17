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В Рязанской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
В Рязанской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
В результате столкновения автобуса и седельного тягача с полуприцепом на трассе Р22 Каспий в Михайловском районе Рязанской области три человека... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:54
2021-03-17T21:54
2021-03-17T21:54
михайловский район
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. В результате столкновения автобуса и седельного тягача с полуприцепом на трассе Р22 Каспий в Михайловском районе Рязанской области три человека госпитализированы, одному медпомощь оказали на месте, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло в среду около 17.40 на 210 километре автодороги Р22 Каспий. По предварительным данным, столкнулись рейсовый автобус МАН, следовавший из Москвы в Новомичуринск Рязанской области, и седельный тягач Scania с полуприцепом."В результате ДТП госпитализированы водитель автобуса 1967 г. р. и два пассажира. Одному пассажиру медицинская помощь оказана на месте. Среди пострадавших несовершеннолетних нет", - говорится в сообщении.Движение по трассе не перекрывалось. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются.
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михайловский район
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михайловский район, рязанская область, происшествия
РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости.
В результате столкновения автобуса и седельного тягача с полуприцепом на трассе Р22 Каспий в Михайловском районе Рязанской области
три человека госпитализированы, одному медпомощь оказали на месте, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в среду около 17.40 на 210 километре автодороги Р22 Каспий. По предварительным данным, столкнулись рейсовый автобус МАН, следовавший из Москвы в Новомичуринск Рязанской области, и седельный тягач Scania с полуприцепом.
"В результате ДТП госпитализированы водитель автобуса 1967 г. р. и два пассажира. Одному пассажиру медицинская помощь оказана на месте. Среди пострадавших несовершеннолетних нет", - говорится в сообщении.
Движение по трассе не перекрывалось. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются.