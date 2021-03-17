https://ria.ru/20210317/dtp-1601724422.html

В Рязанской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Рязанской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В результате столкновения автобуса и седельного тягача с полуприцепом на трассе Р22 Каспий в Михайловском районе Рязанской области три человека... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T21:54

2021-03-17T21:54

2021-03-17T21:54

михайловский район

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. В результате столкновения автобуса и седельного тягача с полуприцепом на трассе Р22 Каспий в Михайловском районе Рязанской области три человека госпитализированы, одному медпомощь оказали на месте, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло в среду около 17.40 на 210 километре автодороги Р22 Каспий. По предварительным данным, столкнулись рейсовый автобус МАН, следовавший из Москвы в Новомичуринск Рязанской области, и седельный тягач Scania с полуприцепом."В результате ДТП госпитализированы водитель автобуса 1967 г. р. и два пассажира. Одному пассажиру медицинская помощь оказана на месте. Среди пострадавших несовершеннолетних нет", - говорится в сообщении.Движение по трассе не перекрывалось. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются.

https://ria.ru/20210317/avtobus-1601630123.html

михайловский район

рязанская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михайловский район, рязанская область, происшествия