https://ria.ru/20210317/dtp-1601634619.html
Водитель автобуса, попавший в ДТП в Рязанской области, был трезв
Водитель автобуса, попавший в ДТП в Рязанской области, был трезв
Водитель, управлявший автобусом Москва-Пенза, который попал в ДТП на трассе в Рязанской области, был трезв, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:31
2021-03-17T13:31
2021-03-17T13:31
пенза
спасский район
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Водитель, управлявший автобусом Москва-Пенза, который попал в ДТП на трассе в Рязанской области, был трезв, сообщило УМВД по региону.В ночь на среду на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области в Спасском районе опрокинулся автобус Москва - Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. Движение на месте аварии восстановлено. По уточненным данным УМВД по Рязанской области, травмы получил 21 человек, из них шестеро госпитализированы. Прокуратура и СУСК по региону организовали проверки. УМВД возбудило дело о нарушении правил дорожного движения."По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 50-летний водитель, управлявший автобусом в момент ДТП, был трезв. В настоящий момент мужчина доставлен в следственную часть Следственного управления УМВД для допроса", - говорится в сообщении.Управление уточняет, что следствие изучает показания пассажиров, назначена автотехническая экспертиза на предмет исправности транспортного средства.
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пенза
спасский район
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пенза, спасский район, рязанская область, происшествия
РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости.
Водитель, управлявший автобусом Москва-Пенза, который попал в ДТП на трассе в Рязанской области
, был трезв, сообщило УМВД по региону.
В ночь на среду на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области в Спасском районе опрокинулся автобус Москва - Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. Движение на месте аварии восстановлено. По уточненным данным УМВД по Рязанской области, травмы получил 21 человек, из них шестеро госпитализированы. Прокуратура и СУСК по региону организовали проверки. УМВД возбудило дело о нарушении правил дорожного движения.
"По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 50-летний водитель, управлявший автобусом в момент ДТП, был трезв. В настоящий момент мужчина доставлен в следственную часть Следственного управления УМВД для допроса", - говорится в сообщении.
Управление уточняет, что следствие изучает показания пассажиров, назначена автотехническая экспертиза на предмет исправности транспортного средства.