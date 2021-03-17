https://ria.ru/20210317/dtp-1601634619.html

Водитель автобуса, попавший в ДТП в Рязанской области, был трезв

Водитель автобуса, попавший в ДТП в Рязанской области, был трезв

Водитель, управлявший автобусом Москва-Пенза, который попал в ДТП на трассе в Рязанской области, был трезв, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:31

2021-03-17T13:31

2021-03-17T13:31

пенза

спасский район

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Водитель, управлявший автобусом Москва-Пенза, который попал в ДТП на трассе в Рязанской области, был трезв, сообщило УМВД по региону.В ночь на среду на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области в Спасском районе опрокинулся автобус Москва - Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. Движение на месте аварии восстановлено. По уточненным данным УМВД по Рязанской области, травмы получил 21 человек, из них шестеро госпитализированы. Прокуратура и СУСК по региону организовали проверки. УМВД возбудило дело о нарушении правил дорожного движения."По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 50-летний водитель, управлявший автобусом в момент ДТП, был трезв. В настоящий момент мужчина доставлен в следственную часть Следственного управления УМВД для допроса", - говорится в сообщении.Управление уточняет, что следствие изучает показания пассажиров, назначена автотехническая экспертиза на предмет исправности транспортного средства.

https://ria.ru/20210317/dtp-1601574735.html

пенза

спасский район

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенза, спасский район, рязанская область, происшествия