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В Находке грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие
В Находке грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие
Грузовик врезался в автобус с пассажирами в Находке Приморского края, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:47
2021-03-17T11:47
2021-03-17T12:17
находка
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Грузовик врезался в автобус с пассажирами в Находке Приморского края, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД."По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Hyundai County и допустил столкновение. Автобус под управлением водителя 1968 года рождения осуществлял движение по внутригородскому маршруту №6 и двигался в попутном направлении. В результате столкновения автобус, переехав бордюр ограждения, врезался в дерево", - сказал собеседник агентства.По его словам, травмы различной степени тяжести - в основном, ушибы и ссадины - получили 6 пассажиров автобуса. Одна из пострадавших госпитализирована.Стаж водителя грузовика Mitsubishi Fuso составляет 23 года. В этом году мужчину не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД."Автоавария произошла в светлое время суток, на сухом асфальтовом покрытии. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - отметили в полиции.
https://ria.ru/20210317/oproverzhenie-1601588291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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находка, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости.
Грузовик врезался в автобус с пассажирами в Находке Приморского края
, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Hyundai County и допустил столкновение. Автобус под управлением водителя 1968 года рождения осуществлял движение по внутригородскому маршруту №6 и двигался в попутном направлении. В результате столкновения автобус, переехав бордюр ограждения, врезался в дерево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, травмы различной степени тяжести - в основном, ушибы и ссадины - получили 6 пассажиров автобуса. Одна из пострадавших госпитализирована.
Стаж водителя грузовика Mitsubishi Fuso составляет 23 года. В этом году мужчину не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
"Автоавария произошла в светлое время суток, на сухом асфальтовом покрытии. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - отметили в полиции.