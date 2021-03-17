https://ria.ru/20210317/dtp-1601611800.html

В Находке грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие

В Находке грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие

Грузовик врезался в автобус с пассажирами в Находке Приморского края, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:47

2021-03-17T11:47

2021-03-17T12:17

находка

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Грузовик врезался в автобус с пассажирами в Находке Приморского края, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД."По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Hyundai County и допустил столкновение. Автобус под управлением водителя 1968 года рождения осуществлял движение по внутригородскому маршруту №6 и двигался в попутном направлении. В результате столкновения автобус, переехав бордюр ограждения, врезался в дерево", - сказал собеседник агентства.По его словам, травмы различной степени тяжести - в основном, ушибы и ссадины - получили 6 пассажиров автобуса. Одна из пострадавших госпитализирована.Стаж водителя грузовика Mitsubishi Fuso составляет 23 года. В этом году мужчину не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД."Автоавария произошла в светлое время суток, на сухом асфальтовом покрытии. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - отметили в полиции.

https://ria.ru/20210317/oproverzhenie-1601588291.html

находка

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

находка, приморский край, происшествия