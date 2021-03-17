https://ria.ru/20210317/dtp-1601576695.html
Пассажиров опрокинувшегося под Рязанью автобуса разместили в Кирицах
Пассажиров опрокинувшегося под Рязанью автобуса разместили в Кирицах
Пассажиры опрокинувшегося в Рязанской области автобуса Москва-Пенза доставлены в пункт временного размещения, откуда они смогут поехать дальше, сообщили РИА... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:01
2021-03-17T08:01
2021-03-17T09:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147995/07/1479950747_0:320:3280:2165_1920x0_80_0_0_92b8197bb22b9f2a21807a7679cfd394.jpg
РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Пассажиры опрокинувшегося в Рязанской области автобуса Москва-Пенза доставлены в пункт временного размещения, откуда они смогут поехать дальше, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области в Спасском районе опрокинулся автобус Москва – Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. Движение на месте аварии восстановлено. По разным данным, в медучреждения были доставлены от 17 до 18 человек. В Рязанской областной клинической больнице РИА Новости сообщили о госпитализации шестерых пострадавших, двое из которых поступили в реанимацию, остальные отпущены."Пассажиры находятся в пункте временного размещения в Кирицах", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Собеседник агентства уточнил, что после уточнения обстоятельств происшествия граждане поедут дальше, транспорт подготовлен.
https://ria.ru/20210317/dtp-1601572057.html
пенза
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147995/07/1479950747_0:12:3280:2472_1920x0_80_0_0_536921d18e040581d3a4b0aa557200bb.jpg
Кадры ДТП с автобусом под Рязанью
Кадры ДТП с автобусом под Рязанью
2021-03-17T08:01
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, рязанская область, происшествия