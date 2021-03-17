https://ria.ru/20210317/dtp-1601576695.html

Пассажиров опрокинувшегося под Рязанью автобуса разместили в Кирицах

Пассажиров опрокинувшегося под Рязанью автобуса разместили в Кирицах

Пассажиры опрокинувшегося в Рязанской области автобуса Москва-Пенза доставлены в пункт временного размещения, откуда они смогут поехать дальше, сообщили РИА... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T08:01

2021-03-17T08:01

2021-03-17T09:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пенза

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Пассажиры опрокинувшегося в Рязанской области автобуса Москва-Пенза доставлены в пункт временного размещения, откуда они смогут поехать дальше, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области в Спасском районе опрокинулся автобус Москва – Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. Движение на месте аварии восстановлено. По разным данным, в медучреждения были доставлены от 17 до 18 человек. В Рязанской областной клинической больнице РИА Новости сообщили о госпитализации шестерых пострадавших, двое из которых поступили в реанимацию, остальные отпущены."Пассажиры находятся в пункте временного размещения в Кирицах", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Собеседник агентства уточнил, что после уточнения обстоятельств происшествия граждане поедут дальше, транспорт подготовлен.

https://ria.ru/20210317/dtp-1601572057.html

пенза

рязанская область

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Кадры ДТП с автобусом под Рязанью Кадры ДТП с автобусом под Рязанью 2021-03-17T08:01 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, рязанская область, происшествия