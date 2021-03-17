https://ria.ru/20210317/dtp-1601576198.html

В Москве автомобиль въехал в автобус, высаживающий людей на остановке

В Москве автомобиль въехал в автобус, высаживающий людей на остановке

Автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим людей на остановке на востоке Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T07:50

2021-03-17T07:50

2021-03-17T11:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601596746_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9932159d66ac99412cf876eceb42c74b.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим людей на остановке на востоке Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.По предварительной информации, пострадали два человека. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД."На улице Стромынка в районе дома 14/1 автомобиль выехал на тротуар и совершил столкновение с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке", - говорится в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Машина въехала в высаживающий пассажиров автобус в Москве. Кадры ДТП На Стромынке мини купер въехал в автобус, высаживающий людей на остановке 2021-03-17T07:50 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия