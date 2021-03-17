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В Москве автомобиль въехал в автобус, высаживающий людей на остановке
В Москве автомобиль въехал в автобус, высаживающий людей на остановке
Автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим людей на остановке на востоке Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T07:50
2021-03-17T07:50
2021-03-17T11:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим людей на остановке на востоке Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.По предварительной информации, пострадали два человека. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД."На улице Стромынка в районе дома 14/1 автомобиль выехал на тротуар и совершил столкновение с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке", - говорится в сообщении.
москва
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Машина въехала в высаживающий пассажиров автобус в Москве. Кадры ДТП
На Стромынке мини купер въехал в автобус, высаживающий людей на остановке
2021-03-17T07:50
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PT0M10S
РИА Новости
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия