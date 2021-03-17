https://ria.ru/20210317/dtp-1601574735.html

Два человека поступили в реанимацию после ДТП в Рязанской области

Два человека поступили в реанимацию после ДТП в Рязанской области

Шесть человек госпитализированы, двое из них в реанимации в результате аварии с автобусом Москва – Пенза на трассе М-5 в Спасском районе Рязанской области,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T07:10

2021-03-17T07:10

2021-03-17T08:07

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Шесть человек госпитализированы, двое из них в реанимации в результате аварии с автобусом Москва – Пенза на трассе М-5 в Спасском районе Рязанской области, сообщили РИА Новости в областной клинической больнице.Ранее сообщалось, что на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области опрокинулся автобус Москва – Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. В настоящее время движение на месте аварии восстановлено."Шесть человек госпитализированы. Всего было 18, остальные отпущены. Два человека поступили в реанимацию", - рассказали в больнице.Как уточнили РИА Новости в правительстве региона, двое пострадавших в реанимации находятся в "среднетяжелом" состоянии. "Из шести оставшихся в больнице двое в реанимации в среднетяжелом состоянии, остальные в удовлетворительном", - рассказали в областном кабмине.

https://ria.ru/20210315/dtp-1601397097.html

рязанская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, происшествия