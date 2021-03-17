https://ria.ru/20210317/dtp-1601574735.html
Два человека поступили в реанимацию после ДТП в Рязанской области
Два человека поступили в реанимацию после ДТП в Рязанской области
Шесть человек госпитализированы, двое из них в реанимации в результате аварии с автобусом Москва – Пенза на трассе М-5 в Спасском районе Рязанской области,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T07:10
2021-03-17T07:10
2021-03-17T08:07
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg
РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Шесть человек госпитализированы, двое из них в реанимации в результате аварии с автобусом Москва – Пенза на трассе М-5 в Спасском районе Рязанской области, сообщили РИА Новости в областной клинической больнице.Ранее сообщалось, что на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области опрокинулся автобус Москва – Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. В настоящее время движение на месте аварии восстановлено."Шесть человек госпитализированы. Всего было 18, остальные отпущены. Два человека поступили в реанимацию", - рассказали в больнице.Как уточнили РИА Новости в правительстве региона, двое пострадавших в реанимации находятся в "среднетяжелом" состоянии. "Из шести оставшихся в больнице двое в реанимации в среднетяжелом состоянии, остальные в удовлетворительном", - рассказали в областном кабмине.
https://ria.ru/20210315/dtp-1601397097.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5348a9c1325c27afe24a1bb89da2d533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, происшествия
РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости.
Шесть человек госпитализированы, двое из них в реанимации в результате аварии с автобусом Москва – Пенза на трассе М-5 в Спасском районе Рязанской области
, сообщили РИА Новости в областной клинической больнице.
Ранее сообщалось, что на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области опрокинулся автобус Москва – Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. В настоящее время движение на месте аварии восстановлено.
"Шесть человек госпитализированы. Всего было 18, остальные отпущены. Два человека поступили в реанимацию", - рассказали в больнице.
Как уточнили РИА Новости в правительстве региона, двое пострадавших в реанимации находятся в "среднетяжелом" состоянии. "Из шести оставшихся в больнице двое в реанимации в среднетяжелом состоянии, остальные в удовлетворительном", - рассказали в областном кабмине.