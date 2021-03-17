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Два человека поступили в реанимацию после ДТП в Рязанской области
Два человека поступили в реанимацию после ДТП в Рязанской области
Шесть человек госпитализированы, двое из них в реанимации в результате аварии с автобусом Москва – Пенза на трассе М-5 в Спасском районе Рязанской области,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T07:10
2021-03-17T08:07
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Шесть человек госпитализированы, двое из них в реанимации в результате аварии с автобусом Москва – Пенза на трассе М-5 в Спасском районе Рязанской области, сообщили РИА Новости в областной клинической больнице.Ранее сообщалось, что на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области опрокинулся автобус Москва – Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. В настоящее время движение на месте аварии восстановлено."Шесть человек госпитализированы. Всего было 18, остальные отпущены. Два человека поступили в реанимацию", - рассказали в больнице.Как уточнили РИА Новости в правительстве региона, двое пострадавших в реанимации находятся в "среднетяжелом" состоянии. "Из шести оставшихся в больнице двое в реанимации в среднетяжелом состоянии, остальные в удовлетворительном", - рассказали в областном кабмине.
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рязанская область, происшествия

Два человека поступили в реанимацию после ДТП в Рязанской области

07:10 17.03.2021 (обновлено: 08:07 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Шесть человек госпитализированы, двое из них в реанимации в результате аварии с автобусом Москва – Пенза на трассе М-5 в Спасском районе Рязанской области, сообщили РИА Новости в областной клинической больнице.
Ранее сообщалось, что на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области опрокинулся автобус Москва – Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. В настоящее время движение на месте аварии восстановлено.
"Шесть человек госпитализированы. Всего было 18, остальные отпущены. Два человека поступили в реанимацию", - рассказали в больнице.
Как уточнили РИА Новости в правительстве региона, двое пострадавших в реанимации находятся в "среднетяжелом" состоянии. "Из шести оставшихся в больнице двое в реанимации в среднетяжелом состоянии, остальные в удовлетворительном", - рассказали в областном кабмине.
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