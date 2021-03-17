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В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

Семнадцать человек получили травмы в результате аварии с автобусом под Рязанью, уточняет МЧС России. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T04:24

2021-03-17T04:24

2021-03-17T05:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязань

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Семнадцать человек получили травмы в результате аварии с автобусом под Рязанью, уточняет МЧС России.Ранее сообщалось о 18 пострадавших. ДТП с автобусом "Москва – Пенза" произошло в Спасском районе, на 226-м километре федеральной дороги М-5.Автобус находится на проезжей части. Осуществляется реверсивное движение транспорта по одной полосе.

рязань

рязанская область

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, рязанская область, происшествия