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В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
Семнадцать человек получили травмы в результате аварии с автобусом под Рязанью, уточняет МЧС России. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T04:24
2021-03-17T04:24
2021-03-17T05:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязань
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Семнадцать человек получили травмы в результате аварии с автобусом под Рязанью, уточняет МЧС России.Ранее сообщалось о 18 пострадавших. ДТП с автобусом "Москва – Пенза" произошло в Спасском районе, на 226-м километре федеральной дороги М-5.Автобус находится на проезжей части. Осуществляется реверсивное движение транспорта по одной полосе.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, рязанская область, происшествия