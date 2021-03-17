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Киев и Донбасс обвинили друг друга в срыве заседания контактной группы
Киев и Донбасс обвинили друг друга в срыве заседания контактной группы
Представитель Киева обвинили Донбасс в срыве заседания политической подгруппы трехсторонней контактной группы, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:09
2021-03-17T21:09
мид днр
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецкая область
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КИЕВ / ДОНЕЦК / ЛУГАНСК, 17 мар – РИА Новости. Представитель Киева обвинили Донбасс в срыве заседания политической подгруппы трехсторонней контактной группы, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках обвинили в этом Киев."Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров", - написал в Facebook член киевской делегации, представляющий отдельные районы Донецкой области, Сергей Гармаш.По его словам, Пирогова присутствовала при отчете политической подгруппы, "украинская делегация покинула комнату"."Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа", - отметил Гармаш.В свою очередь МИД ДНР заявил, что "Украина сорвала сегодняшнее заседание контактной группы по политической части".По информации ведомства, на заседании контактной группы в среду представители Киева начали разговаривать "на языке ультиматумов": они заявили, что подключатся к заседанию контактной группы, если в нем не будут участвовать представители общественности ДНР, "в отношении которых украинский суд вынес приговор по политизированному обвинению в якобы создании террористической организации"."Несмотря на наши призывы приступить к конструктивной работе на политическом треке, делегация Киева демонстративно покинула заседание контактной группы. Мы прекрасно понимаем, чем вызвано такое откровенно провокационное поведение Украины. Дело в том, что на сегодняшнем заседании контактной группы координатор ОСБЕ посол Морель намеревался официально сообщить о срыве вчера работы политической группы украинской делегацией", - отметили в МИД ДНР.В министерстве добавили, что подобные срывы переговоров демонстрируют, что вместо реальной конструктивной работы над дорожной картой по Донбассу Киев "продолжает заниматься откровенным саботажем и усложнением и так очень непростого переговорного процесса".Пресс-служба делегации ЛНР заявила, что "Украина полностью сорвала работу по политическому блоку вопросов"."Итоги работы трех других подгрупп удалось обсудить, но вопросы политического урегулирования остались заблокированы", - говорится в сообщении в Telegram.
https://ria.ru/20210317/gryzlov-1601719225.html
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мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецкая область, в мире

Киев и Донбасс обвинили друг друга в срыве заседания контактной группы

21:09 17.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИЕВ / ДОНЕЦК / ЛУГАНСК, 17 мар – РИА Новости. Представитель Киева обвинили Донбасс в срыве заседания политической подгруппы трехсторонней контактной группы, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках обвинили в этом Киев.
"Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров", - написал в Facebook член киевской делегации, представляющий отдельные районы Донецкой области, Сергей Гармаш.
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По его словам, Пирогова присутствовала при отчете политической подгруппы, "украинская делегация покинула комнату".
"Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа", - отметил Гармаш.
В свою очередь МИД ДНР заявил, что "Украина сорвала сегодняшнее заседание контактной группы по политической части".
По информации ведомства, на заседании контактной группы в среду представители Киева начали разговаривать "на языке ультиматумов": они заявили, что подключатся к заседанию контактной группы, если в нем не будут участвовать представители общественности ДНР, "в отношении которых украинский суд вынес приговор по политизированному обвинению в якобы создании террористической организации".
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"Несмотря на наши призывы приступить к конструктивной работе на политическом треке, делегация Киева демонстративно покинула заседание контактной группы. Мы прекрасно понимаем, чем вызвано такое откровенно провокационное поведение Украины. Дело в том, что на сегодняшнем заседании контактной группы координатор ОСБЕ посол Морель намеревался официально сообщить о срыве вчера работы политической группы украинской делегацией", - отметили в МИД ДНР.
В министерстве добавили, что подобные срывы переговоров демонстрируют, что вместо реальной конструктивной работы над дорожной картой по Донбассу Киев "продолжает заниматься откровенным саботажем и усложнением и так очень непростого переговорного процесса".
Пресс-служба делегации ЛНР заявила, что "Украина полностью сорвала работу по политическому блоку вопросов".
"Итоги работы трех других подгрупп удалось обсудить, но вопросы политического урегулирования остались заблокированы", - говорится в сообщении в Telegram.
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МИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьВ мире
 
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