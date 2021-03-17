https://ria.ru/20210317/donbass-1601710832.html

В ДНР заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

В ДНР заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения за минувшие сутки. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T19:40

2021-03-17T19:40

2021-03-17T20:16

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения за минувшие сутки.В ведомстве сообщили, что украинские силовики за день 21 раз обстреляли территорию республики."Наибольшая огневая активность украинских боевиков отмечена на Мариупольском направлении (на юге ДНР. — Прим. ред.)... Примечателен тот факт, что морпехи значительно увеличили обстрелы территории ДНР сразу же, после прибытия в расположение бригады комиссии командования военно-морских сил Украины в количестве 15 человек", - пояснил представитель ведомства.Обострение ситуации в ДонбассеКонфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.На прошлой неделе глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, в мире