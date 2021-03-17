В ДНР заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения
19:40 17.03.2021 (обновлено: 20:16 17.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНайденные осколки снарядов, разорвавшихся возле дома в поселке Оленовка в Донецкой области
ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения за минувшие сутки.
В ведомстве сообщили, что украинские силовики за день 21 раз обстреляли территорию республики.
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"Наибольшая огневая активность украинских боевиков отмечена на Мариупольском направлении (на юге ДНР. — Прим. ред.)... Примечателен тот факт, что морпехи значительно увеличили обстрелы территории ДНР сразу же, после прибытия в расположение бригады комиссии командования военно-морских сил Украины в количестве 15 человек", - пояснил представитель ведомства.
Обострение ситуации в Донбассе
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
На прошлой неделе глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.
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