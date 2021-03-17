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МИД прокомментировал доклад разведки США о вмешательстве России в выборы
МИД прокомментировал доклад разведки США о вмешательстве России в выборы
Спецслужбы США такими документами, как доклад о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2020 году, хотят оправдать свое существование и бюджеты на их РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:02
2021-03-17T14:02
мария захарова
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Спецслужбы США такими документами, как доклад о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2020 году, хотят оправдать свое существование и бюджеты на их работу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что Китай не предпринимал активных усилий по выборам в США. В Кремле назвали доклад безосновательным и бездоказательным, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Америке, а такие далеко не качественные материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях.По ее словам, "на протяжении нескольких лет из года в год американское разведсообщество повторяет одно и то же – что оно обеспокоено возможностью вмешательства, оно констатировало якобы имеющееся вмешательство и якобы планирующееся вмешательство". "Мне кажется, за такие деньги, которые платят американские налогоплательщики, они должны были давно уже сказать: "американцы, спите спокойно, мы вас надежно охраняем", - указала Захарова.
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мария захарова, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

МИД прокомментировал доклад разведки США о вмешательстве России в выборы

14:02 17.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Спецслужбы США такими документами, как доклад о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2020 году, хотят оправдать свое существование и бюджеты на их работу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что Китай не предпринимал активных усилий по выборам в США. В Кремле назвали доклад безосновательным и бездоказательным, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Америке, а такие далеко не качественные материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях.
"Такое впечатление, что подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать свое существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24".
По ее словам, "на протяжении нескольких лет из года в год американское разведсообщество повторяет одно и то же – что оно обеспокоено возможностью вмешательства, оно констатировало якобы имеющееся вмешательство и якобы планирующееся вмешательство". "Мне кажется, за такие деньги, которые платят американские налогоплательщики, они должны были давно уже сказать: "американцы, спите спокойно, мы вас надежно охраняем", - указала Захарова.
Избиратели во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 12:35
В Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы
 
Мария ЗахароваДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джо БайденДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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