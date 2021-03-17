https://ria.ru/20210317/doklad-1601639221.html
МИД назвал доклад разведки США по "вмешательству" в выборы ложью
МИД назвал доклад разведки США по "вмешательству" в выборы ложью
Доклад разведки США, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы, является очередной порцией лжи и дезинформации, заявила официальный... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:51
2021-03-17T13:51
2021-03-17T19:30
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Доклад разведки США, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы, является очередной порцией лжи и дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Во-первых, это очередная порция лжи и дезинформации, фейков, а во-вторых, уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам Соединенных Штатов Америки настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Доклад разведки США, опубликованный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.Россия в прошлом не раз отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/ssha-1601629720.html
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