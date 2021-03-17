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МИД назвал доклад разведки США по "вмешательству" в выборы ложью
МИД назвал доклад разведки США по "вмешательству" в выборы ложью
Доклад разведки США, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы, является очередной порцией лжи и дезинформации, заявила официальный... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:51
2021-03-17T19:30
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Доклад разведки США, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы, является очередной порцией лжи и дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Во-первых, это очередная порция лжи и дезинформации, фейков, а во-вторых, уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам Соединенных Штатов Америки настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Доклад разведки США, опубликованный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.Россия в прошлом не раз отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.
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россия, сша, в мире

МИД назвал доклад разведки США по "вмешательству" в выборы ложью

13:51 17.03.2021 (обновлено: 19:30 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Доклад разведки США, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы, является очередной порцией лжи и дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Во-первых, это очередная порция лжи и дезинформации, фейков, а во-вторых, уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам Соединенных Штатов Америки настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Доклад разведки США, опубликованный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.
Россия в прошлом не раз отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.
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