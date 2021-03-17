https://ria.ru/20210317/doklad-1601621090.html

В Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы

В Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы

В Кремле считают безосновательными обвинения американской разведки в адрес Москвы в попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года в США, заявил... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:35

2021-03-17T12:35

2021-03-17T13:15

россия

дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Кремле считают безосновательными обвинения американской разведки в адрес Москвы в попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба, Китай не упоминается. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы.По его мнению, это можно расценивать как повод поставить на повестку дня вопрос о новых санкциях."Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям. И, конечно, такая линия далеко не способствует хоть каким-то усилиям, проявлению хоть какой-то политической воли на нормализацию этих отношений", — заключил он.Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения носили системный характер.Россия не в первый раз подвергается нападкам со стороны США по поводу "вмешательства" в выборы. В Москве неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений.

https://ria.ru/20210206/ssha-1596221261.html

https://ria.ru/20210313/ssha-1600997381.html

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россия, дмитрий песков, сша, в мире