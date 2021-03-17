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В Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы
В Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы
В Кремле считают безосновательными обвинения американской разведки в адрес Москвы в попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года в США, заявил... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:35
2021-03-17T13:15
россия
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Кремле считают безосновательными обвинения американской разведки в адрес Москвы в попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба, Китай не упоминается. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы.По его мнению, это можно расценивать как повод поставить на повестку дня вопрос о новых санкциях."Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям. И, конечно, такая линия далеко не способствует хоть каким-то усилиям, проявлению хоть какой-то политической воли на нормализацию этих отношений", — заключил он.Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения носили системный характер.Россия не в первый раз подвергается нападкам со стороны США по поводу "вмешательства" в выборы. В Москве неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений.
https://ria.ru/20210206/ssha-1596221261.html
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россия, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы

12:35 17.03.2021 (обновлено: 13:15 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратели во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
Избиратели во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Кремле считают безосновательными обвинения американской разведки в адрес Москвы в попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба, Китай не упоминается. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы.

"Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный", — сказал Песков журналистам.

По его мнению, это можно расценивать как повод поставить на повестку дня вопрос о новых санкциях.
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"Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям. И, конечно, такая линия далеко не способствует хоть каким-то усилиям, проявлению хоть какой-то политической воли на нормализацию этих отношений", — заключил он.
Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения носили системный характер.
Россия не в первый раз подвергается нападкам со стороны США по поводу "вмешательства" в выборы. В Москве неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений.
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