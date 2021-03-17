https://ria.ru/20210317/dogovor-1601704885.html

ОАК подписала договор о производстве Ил-103 в Венгрии

ОАК подписала договор о производстве Ил-103 в Венгрии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и венгерская компания Aviation Engineering подписали договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T19:14

2021-03-17T19:14

2021-03-17T19:14

ил-103

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

авиационный комплекс имени с. в. ильюшина

венгрия

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и венгерская компания Aviation Engineering подписали договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии, сообщает российский Минпромторг."Семнадцатого марта подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) и венгерской компанией Aviation Engineering", - говорится в сообщении.Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ. Обновленный Ил-103М будет представлять собой модернизированную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем. Эксплуатация самолета возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе, с грунтовым покрытием. Предусмотрена возможность безангарного хранения.В рамках реализации договора планируется провести работы по оцифровке существующей конструкторской документации и модернизации воздушного судна, необходимой для успешного выхода на рынок авиации общего назначения. По итогам наземных и летных испытаний модернизированной версии самолета Ил-103 планируется оформить главное изменение к существующим сертификатам типа.Модернизированный Ил-103 будет представлять собой универсальную платформу, на базе которой может быть осуществлен выпуск различных версий самолета по запросу заказчика: учебный самолёт, самолеты для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи, перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, проведения мониторинга окружающей среды, патрулирования, сельского хозяйства.

https://ria.ru/20210209/pd-14-1596678054.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/layner-1598460851.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-103, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, венгрия, экономика