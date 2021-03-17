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ОАК подписала договор о производстве Ил-103 в Венгрии
ОАК подписала договор о производстве Ил-103 в Венгрии
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и венгерская компания Aviation Engineering подписали договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T19:14
2021-03-17T19:14
ил-103
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
авиационный комплекс имени с. в. ильюшина
венгрия
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и венгерская компания Aviation Engineering подписали договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии, сообщает российский Минпромторг."Семнадцатого марта подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) и венгерской компанией Aviation Engineering", - говорится в сообщении.Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ. Обновленный Ил-103М будет представлять собой модернизированную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем. Эксплуатация самолета возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе, с грунтовым покрытием. Предусмотрена возможность безангарного хранения.В рамках реализации договора планируется провести работы по оцифровке существующей конструкторской документации и модернизации воздушного судна, необходимой для успешного выхода на рынок авиации общего назначения. По итогам наземных и летных испытаний модернизированной версии самолета Ил-103 планируется оформить главное изменение к существующим сертификатам типа.Модернизированный Ил-103 будет представлять собой универсальную платформу, на базе которой может быть осуществлен выпуск различных версий самолета по запросу заказчика: учебный самолёт, самолеты для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи, перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, проведения мониторинга окружающей среды, патрулирования, сельского хозяйства.
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ил-103, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, венгрия, экономика

ОАК подписала договор о производстве Ил-103 в Венгрии

19:14 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛегкий многоцелевой самолет Ил-103 на III Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском
Легкий многоцелевой самолет Ил-103 на III Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и венгерская компания Aviation Engineering подписали договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии, сообщает российский Минпромторг.
"Семнадцатого марта подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) и венгерской компанией Aviation Engineering", - говорится в сообщении.
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Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ. Обновленный Ил-103М будет представлять собой модернизированную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем. Эксплуатация самолета возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе, с грунтовым покрытием. Предусмотрена возможность безангарного хранения.
В рамках реализации договора планируется провести работы по оцифровке существующей конструкторской документации и модернизации воздушного судна, необходимой для успешного выхода на рынок авиации общего назначения. По итогам наземных и летных испытаний модернизированной версии самолета Ил-103 планируется оформить главное изменение к существующим сертификатам типа.
Модернизированный Ил-103 будет представлять собой универсальную платформу, на базе которой может быть осуществлен выпуск различных версий самолета по запросу заказчика: учебный самолёт, самолеты для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи, перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, проведения мониторинга окружающей среды, патрулирования, сельского хозяйства.
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Ил-103РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Авиационный комплекс имени С. В. ИльюшинаВенгрияЭкономика
 
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