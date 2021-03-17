Первую ветку "Северного потока — 2" в Дании начнут строить в конце марта
10:52 17.03.2021 (обновлено: 14:58 17.03.2021)
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства трубопровода "Северный поток - 2" в финском Котке
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" по плану должно присоединиться к строительству одной из двух веток "Северного потока — 2" в Дании в течение месяца, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
"Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2021 года", — уточнил регулятор.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG ранее сообщил, что после ходовых и предэксплуатационных испытаний в районе Калининграда "Академик Черский" начнет работы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже прокладывает свой участок баржа "Фортуна".
Строительство газопровода
"Северный поток — 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.
16 марта, 16:01Reuters узнал о стратегии Германии по "Северному потоку — 2"