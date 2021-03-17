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Первую ветку "Северного потока — 2" в Дании начнут строить в конце марта
Первую ветку "Северного потока — 2" в Дании начнут строить в конце марта
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" по плану должно присоединиться к строительству одной из двух веток "Северного потока — 2" в Дании в течение месяца,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:52
2021-03-17T14:58
россия
allseas
nord stream 2 ag
сша
украина
северный поток — 2
дания
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" по плану должно присоединиться к строительству одной из двух веток "Северного потока — 2" в Дании в течение месяца, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG ранее сообщил, что после ходовых и предэксплуатационных испытаний в районе Калининграда "Академик Черский" начнет работы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже прокладывает свой участок баржа "Фортуна".Строительство газопровода"Северный поток — 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, называющие проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он — исключительно коммерческий, с этим согласны в Берлине и Вене.В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.
https://ria.ru/20210313/potok-1601041720.html
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Кадры работ по укладке труб "Северный поток-2" в Балтийском море
Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit. Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день.
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россия, allseas, nord stream 2 ag, сша, украина, северный поток — 2, дания, в мире

Первую ветку "Северного потока — 2" в Дании начнут строить в конце марта

10:52 17.03.2021 (обновлено: 14:58 17.03.2021)
 
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства трубопровода "Северный поток - 2" в финском Котке
Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском Котке - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" по плану должно присоединиться к строительству одной из двух веток "Северного потока — 2" в Дании в течение месяца, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

"Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2021 года", — уточнил регулятор.

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG ранее сообщил, что после ходовых и предэксплуатационных испытаний в районе Калининграда "Академик Черский" начнет работы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже прокладывает свой участок баржа "Фортуна".

Строительство газопровода

"Северный поток — 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
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Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, называющие проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он — исключительно коммерческий, с этим согласны в Берлине и Вене.
В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.
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РоссияAllseasNord Stream 2 AGСШАУкраинаСеверный поток — 2ДанияВ мире
 
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