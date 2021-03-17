https://ria.ru/20210317/daniya-1601597339.html

Первую ветку "Северного потока — 2" в Дании начнут строить в конце марта

Первую ветку "Северного потока — 2" в Дании начнут строить в конце марта

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" по плану должно присоединиться к строительству одной из двух веток "Северного потока — 2" в Дании в течение месяца,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:52

2021-03-17T10:52

2021-03-17T14:58

россия

allseas

nord stream 2 ag

сша

украина

северный поток — 2

дания

в мире

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" по плану должно присоединиться к строительству одной из двух веток "Северного потока — 2" в Дании в течение месяца, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG ранее сообщил, что после ходовых и предэксплуатационных испытаний в районе Калининграда "Академик Черский" начнет работы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже прокладывает свой участок баржа "Фортуна".Строительство газопровода"Северный поток — 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, называющие проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он — исключительно коммерческий, с этим согласны в Берлине и Вене.В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.

https://ria.ru/20210313/potok-1601041720.html

https://ria.ru/20210316/potok-1601500831.html

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Кадры работ по укладке труб "Северный поток-2" в Балтийском море Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit. Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день. 2021-03-17T10:52 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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