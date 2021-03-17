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Covindex впервые не изменился за неделю
Covindex впервые не изменился за неделю
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за период с 8 по 14 марта впервые... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:04
2021-03-17T10:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за период с 8 по 14 марта впервые за время его расчета не изменился, сохранившись на уровне предыдущей недели в 74,9 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Средний чек на прошлой неделе сильнее всего вырос по антисептикам (на 10%, до 350 рублей). Также он увеличился по туалетной бумаге (на 3%, до 64 рублей), медицинским маскам (на 2%, до 65 рублей) и перчаткам (на 2%, до 123 рублей). Вместе с тем он снизился по кусковому мылу (на 14%, до 82 рублей), лимонам (на 2%, до 46 рублей) и гречке (на 1%, до 82 рублей).Таким образом, Covindex сохранился на уровне предыдущей недели и составил 74,9 пункта.Продажи товаров набора в денежном выражении в среднем снизились на 20%. Продажи мыла упали на 44%, медицинских масок - на 22%, лимонов - на 18%, перчаток - на 16%, гречки - на 13%, туалетной бумаги - на 12%, антисептиков – на 9%."Такое уменьшение объема покупок связано с высокой базой предшествующей недели, когда были "высокие продажи" в рамках праздничных трат. Это особенно заметно в категории мыла, где была высока доля подарочных вариантов товара, но после праздника она резко снизилась, что отразилось и на среднем чеке, и на денежном обороте", - пояснили аналитики "Платформы ОФД".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Covindex впервые не изменился за неделю

10:04 17.03.2021 (обновлено: 10:24 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде
Медицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за период с 8 по 14 марта впервые за время его расчета не изменился, сохранившись на уровне предыдущей недели в 74,9 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Средний чек на прошлой неделе сильнее всего вырос по антисептикам (на 10%, до 350 рублей). Также он увеличился по туалетной бумаге (на 3%, до 64 рублей), медицинским маскам (на 2%, до 65 рублей) и перчаткам (на 2%, до 123 рублей). Вместе с тем он снизился по кусковому мылу (на 14%, до 82 рублей), лимонам (на 2%, до 46 рублей) и гречке (на 1%, до 82 рублей).
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Таким образом, Covindex сохранился на уровне предыдущей недели и составил 74,9 пункта.
Продажи товаров набора в денежном выражении в среднем снизились на 20%. Продажи мыла упали на 44%, медицинских масок - на 22%, лимонов - на 18%, перчаток - на 16%, гречки - на 13%, туалетной бумаги - на 12%, антисептиков – на 9%.
"Такое уменьшение объема покупок связано с высокой базой предшествующей недели, когда были "высокие продажи" в рамках праздничных трат. Это особенно заметно в категории мыла, где была высока доля подарочных вариантов товара, но после праздника она резко снизилась, что отразилось и на среднем чеке, и на денежном обороте", - пояснили аналитики "Платформы ОФД".
 
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