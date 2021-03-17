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Общественная палата Чечни назвала статьи о "казнях" в республике клеветой
Общественная палата Чечни назвала статьи о "казнях" в республике клеветой
Общественники Чечни назвали статью "Новой газеты" о "казнях" в регионе клеветнической и обратились к Владимиру Путину c просьбой защитить полицейских. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:47
2021-03-17T12:47
2021-03-17T17:42
чеченская республика (чечня)
владимир путин
общество
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ГРОЗНЫЙ, 17 мар — РИА Новости. Общественники Чечни назвали статью "Новой газеты" о "казнях" в регионе клеветнической и обратились к Владимиру Путину c просьбой защитить полицейских.В понедельник СМИ опубликовало второй с начала года материал о внесудебных расправах в республике. "Общественность <…> выражает крайнее возмущение появлением на страницах издания "Новая газета" очередных <…> надуманных обвинений в адрес руководства региона, командиров и сотрудников правоохранительных органов", — говорится в заявлении чеченской Общественной палаты в инстаграме.В ОП считают, что журналисты, "пользуясь отсутствием цензуры, прикрываясь свободой слова, опубликовали статью, порочащую честь и достоинство сотрудников полиции, наносящую моральный вред и психологическую травму родным и близким, и тем самым будоражат общество, мешая спокойно трудиться и развиваться".Авторы документа также отметили особые заслуги упомянутого в публикации полка полиции, который всегда принимал активное участие в борьбе с международным терроризмом.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД.
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чеченская республика (чечня), владимир путин, общество
ГРОЗНЫЙ, 17 мар — РИА Новости.
Общественники Чечни
назвали статью "Новой газеты" о "казнях" в регионе клеветнической и обратились к Владимиру Путину
c просьбой защитить полицейских.
В понедельник СМИ опубликовало второй с начала года материал о внесудебных расправах в республике.
"Общественность <…> выражает крайнее возмущение появлением на страницах издания "Новая газета" очередных <…> надуманных обвинений в адрес руководства региона, командиров и сотрудников правоохранительных органов", — говорится в заявлении чеченской Общественной палаты в инстаграме.
В ОП считают, что журналисты, "пользуясь отсутствием цензуры, прикрываясь свободой слова, опубликовали статью, порочащую честь и достоинство сотрудников полиции, наносящую моральный вред и психологическую травму родным и близким, и тем самым будоражат общество, мешая спокойно трудиться и развиваться".
Авторы документа также отметили особые заслуги упомянутого в публикации полка полиции, который всегда принимал активное участие в борьбе с международным терроризмом.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД.