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СП отчиталась о возврате средств в бюджетную систему в 2020 году
СП отчиталась о возврате средств в бюджетную систему в 2020 году
Возврат средств в бюджетную систему РФ после проверок Счетной палаты в 2020 году вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом - до 16,423... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T00:08
2021-03-17T00:08
россия
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возврат средств в бюджетную систему РФ после проверок Счетной палаты в 2020 году вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом - до 16,423 миллиарда рублей, тогда как число контрольных мероприятий и, соответственно, количество выявленных нарушений из-за пандемии напротив существенно сократились, говорится в отчете о работе контрольного ведомства за 2020 год.Согласно представленным в отчете данным, Счетная палата в прошлом году выявила 3,7 тысячи нарушений в бюджетной сфере на общую сумму 355,5 миллиарда рублей. Из них 16,423 миллиарда рублей были возвращены в бюджет. При этом в 2019 году аудиторы нашли 4,4 тысячи нарушений на 884,6 миллиарда рублей, однако возврат средств в бюджетную систему был обеспечен на существенно меньшую сумму - 4,516 миллиарда рублей.Аудиторы по итогам проверок в прошлом году направили девять материалов в правоохранительные органы, в результате было возбуждено 32 уголовных дела. Кроме того, было возбуждено 45 административных дел. К дисциплинарной ответственности привлечено 148 должностных лиц, из них 23 уволены."Наибольшая доля нарушений приходится на нарушения при государственных закупках и закупках отдельными видами юридических лиц", - говорится в отчете. В 2020 году Счетной палатой было выявлено 779 нарушений в этой сфере на общую сумму около 108,7 миллиарда рублей, из них 96,3 миллиарда рублей составили нарушения, связанные с определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контрактов.Другой значимый блок нарушений связан с формированием и исполнением бюджета. Счетная палата выявила 1,5 тысячи таких нарушений на общую сумму 70,6 миллиарда рублей. Значительная доля нарушений связана с реализацией Федеральной адресной инвестиционной программы (свыше 60 фактов на общую сумму более 17 миллиардов рублей). Ряд нарушений относятся к сферам межбюджетных отношений, ведения бухгалтерского учета, к управлению и распоряжению федеральным имуществом. Счетная палата также выявила 60 нарушений, связанных с неэффективным использованием бюджетных средств и иных ресурсов, на сумму 20,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210311/fnb-1600693417.html
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россия, счетная палата рф, экономика

СП отчиталась о возврате средств в бюджетную систему в 2020 году

00:08 17.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возврат средств в бюджетную систему РФ после проверок Счетной палаты в 2020 году вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом - до 16,423 миллиарда рублей, тогда как число контрольных мероприятий и, соответственно, количество выявленных нарушений из-за пандемии напротив существенно сократились, говорится в отчете о работе контрольного ведомства за 2020 год.
Согласно представленным в отчете данным, Счетная палата в прошлом году выявила 3,7 тысячи нарушений в бюджетной сфере на общую сумму 355,5 миллиарда рублей. Из них 16,423 миллиарда рублей были возвращены в бюджет. При этом в 2019 году аудиторы нашли 4,4 тысячи нарушений на 884,6 миллиарда рублей, однако возврат средств в бюджетную систему был обеспечен на существенно меньшую сумму - 4,516 миллиарда рублей.
"Вследствие пандемии мы были вынуждены приостановить наши проверочные и экспертно-аналитические мероприятия. Мы стремились не оказать чрезмерную контрольную нагрузку на ведомства, находившиеся на передовой борьбы с коронавирусом, а также не подвергнуть риску заражения ни наших инспекторов, ни сотрудников проверяемых организаций", - приводится в отчете пояснение главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Часть проверок, по его словам, была перенесена на более поздний срок и должна завершиться в 2021 году.
Аудиторы по итогам проверок в прошлом году направили девять материалов в правоохранительные органы, в результате было возбуждено 32 уголовных дела. Кроме того, было возбуждено 45 административных дел. К дисциплинарной ответственности привлечено 148 должностных лиц, из них 23 уволены.
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"Наибольшая доля нарушений приходится на нарушения при государственных закупках и закупках отдельными видами юридических лиц", - говорится в отчете. В 2020 году Счетной палатой было выявлено 779 нарушений в этой сфере на общую сумму около 108,7 миллиарда рублей, из них 96,3 миллиарда рублей составили нарушения, связанные с определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контрактов.
Другой значимый блок нарушений связан с формированием и исполнением бюджета. Счетная палата выявила 1,5 тысячи таких нарушений на общую сумму 70,6 миллиарда рублей. Значительная доля нарушений связана с реализацией Федеральной адресной инвестиционной программы (свыше 60 фактов на общую сумму более 17 миллиардов рублей). Ряд нарушений относятся к сферам межбюджетных отношений, ведения бухгалтерского учета, к управлению и распоряжению федеральным имуществом. Счетная палата также выявила 60 нарушений, связанных с неэффективным использованием бюджетных средств и иных ресурсов, на сумму 20,6 миллиарда рублей.
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