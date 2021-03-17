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"Безбашенное решение": что США намерены перебросить в Европу
"Безбашенное решение": что США намерены перебросить в Европу
Армия США планирует принять на вооружение новую бронированную машину AMPV. Со временем она заменит устаревший бронетранспортер М113, несущий службу с конца... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:00
2021-03-17T13:26
россия
вооруженные силы сша
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пентагон
безопасность
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Армия США планирует принять на вооружение новую бронированную машину AMPV. Со временем она заменит устаревший бронетранспортер М113, несущий службу с конца 1950-х и успевший стать самым массовым в мире. О перспективах проекта AMPV и российских аналогах — в материале РИА Новости.Вторая жизнь BradleyОчередной этап испытаний многоцелевой бронированной гусеничной машины (Armored multi-purpose vehicle, AMPV) начнется во второй половине 2022-го. Для опытной войсковой эксплуатации армия США получит около 30 броневиков, хотя ранее речь шла о 140.В первых образцах AMPV выявили более двух десятков недостатков, часть инженеры уже устранили. Так, ликвидировали протечки крыши и люка, заменили уплотнители, некоторые узлы и агрегаты, улучшили эргономику места командира машины.AMPV предназначены как для американской армии, так и для вооруженных сил союзников США по НАТО в Европе. В общей сложности военные рассчитывают на три тысячи AMPV.Чтобы сэкономить, за основу решили взять боевые машины пехоты M2/M3 Bradley. Они успели порядком устареть и находятся на складах хранения. При переделке с них снимут башни, доработают бортовое оснащение, установят новый двигатель, трансмиссию и переоборудуют внутренние отсеки.По ожиданиям Пентагона, перспективные БТР сменят на боевом посту видавшие виды бронетранспортеры M113 и составят треть всего парка легких бронемашин.Универсальные солдатыМ113 разработали в конце 1950-х, всего с конвейера сошло более 85 тысяч единиц. Неприхотливую гусеничную машину использовали в большинстве военных конфликтов с участием США, экспортировали: М113 принят на вооружение в полусотне стран мира. Корпус — из алюминиевой брони толщиной 45 миллиметров, из-за чего машина получилась довольно легкой: не больше десяти тонн. При этом неплохо защищает от пуль и осколков снарядов.В десантном отсеке помещаются 11 пехотинцев. Посадка и высадка — через кормовую аппарель и люк в крыше. Штатное вооружение — 12,7-миллиметровый пулемет Браунинга.На базе M113 создали множество вариантов специализированной техники — от 81-миллиметрового самоходного миномета и огнемета до мобильной системы ПВО и машины с дымогенератором. С AMPV поступят так же.Программа предусматривает целое семейство машин: командно-штабная, медицинско-эвакуационная, санитарная, 120-миллиметровый самоходный миномет, транспорт для десанта.Медицинско-эвакуационная с экипажем из трех человек сможет вывезти с поля боя до четырех лежачих или до шести сидячих раненых. Санитарную оснастят оборудованием для оказания первой помощи, в обитаемом отделении предусмотрено место для одного лежачего раненого.Базовая машина с экипажем из двух человек предназначена для перевозки десанта из шести бойцов. А в "кузове" самоходного миномета открытого типа установят 120-миллиметровое орудие и 70 боеприпасов к нему.Экипаж такой модификации — водитель, командир машины и два минометчика. Для командно-штабной машины немного увеличили габариты — чтобы разместить громоздкое оборудование связи и управления.Вечная "мотолыга"У российской армии есть легкий бронированный транспортер (МТ-ЛБ), принятый на вооружение еще в середине 1960-х. Машина получилась настолько удачной, что списывать ее не спешат до сих пор. Несколько лет назад легендарная "мотолыга" прошла глубокую модернизацию: получила новый двигатель, гусеницы и "полегчала" на 800 килограммов, что позволило усилить броню.МТ-ЛБ разрабатывали как тягач для перевозки буксируемых орудий, боекомплекта и артиллерийского расчета. Однако со временем на его основе создали более 80 различных модификаций.Базовый вариант берет на борт 13 человек — двух членов экипажа и 11 десантников. Помимо штатного 7,62-миллиметрового пулемета ПКТ для самообороны, на МТ-ЛБ монтировали системы ПВО, противотанковые, ракетные комплексы, 30-миллиметровые пушки, зенитные орудия, минометы и гранатометы, устанавливали башни от БТР-80. Тягачи превращали в машины артиллерийской, радиационной и химической разведки.Справедливости ради стоит отметить, что МТ-ЛБ не сможет быть полноценной боевой машиной даже после установки самых современных модулей. Функции "мотолыги" все же вспомогательные — поддержка войск в тылу, транспортировка личного состава и техники, разведка, обеспечение связи не на переднем крае фронта.Для боевых операций и огневой поддержки десанта у российской армии имеется несколько модификаций колесных бронетранспортеров, в том числе модернизированный БТР-82А с 30-миллиметровой скорострельной автоматической пушкой. В перспективе на вооружение поступит тяжелый колесный БТР на универсальной платформе "Бумеранг".
https://ria.ru/20210204/abramsy-1595713321.html
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россия, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, нато, сша, пентагон, безопасность

"Безбашенное решение": что США намерены перебросить в Европу

08:00 17.03.2021 (обновлено: 13:26 17.03.2021)
 
CC0 / Maj. Carson Petry (1st CAV) / Американский бронетранспортер AMPV (Armored multi-purpose vehicle)
Американский бронетранспортер AMPV (Armored multi-purpose vehicle) - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
CC0 / Maj. Carson Petry (1st CAV) /
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Армия США планирует принять на вооружение новую бронированную машину AMPV. Со временем она заменит устаревший бронетранспортер М113, несущий службу с конца 1950-х и успевший стать самым массовым в мире. О перспективах проекта AMPV и российских аналогах — в материале РИА Новости.

Вторая жизнь Bradley

Очередной этап испытаний многоцелевой бронированной гусеничной машины (Armored multi-purpose vehicle, AMPV) начнется во второй половине 2022-го. Для опытной войсковой эксплуатации армия США получит около 30 броневиков, хотя ранее речь шла о 140.
В первых образцах AMPV выявили более двух десятков недостатков, часть инженеры уже устранили. Так, ликвидировали протечки крыши и люка, заменили уплотнители, некоторые узлы и агрегаты, улучшили эргономику места командира машины.
AMPV предназначены как для американской армии, так и для вооруженных сил союзников США по НАТО в Европе. В общей сложности военные рассчитывают на три тысячи AMPV.
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Чтобы сэкономить, за основу решили взять боевые машины пехоты M2/M3 Bradley. Они успели порядком устареть и находятся на складах хранения. При переделке с них снимут башни, доработают бортовое оснащение, установят новый двигатель, трансмиссию и переоборудуют внутренние отсеки.
По ожиданиям Пентагона, перспективные БТР сменят на боевом посту видавшие виды бронетранспортеры M113 и составят треть всего парка легких бронемашин.
© Фото : Public domainБоевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : Public domain
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley

Универсальные солдаты

М113 разработали в конце 1950-х, всего с конвейера сошло более 85 тысяч единиц. Неприхотливую гусеничную машину использовали в большинстве военных конфликтов с участием США, экспортировали: М113 принят на вооружение в полусотне стран мира. Корпус — из алюминиевой брони толщиной 45 миллиметров, из-за чего машина получилась довольно легкой: не больше десяти тонн. При этом неплохо защищает от пуль и осколков снарядов.
В десантном отсеке помещаются 11 пехотинцев. Посадка и высадка — через кормовую аппарель и люк в крыше. Штатное вооружение — 12,7-миллиметровый пулемет Браунинга.
На базе M113 создали множество вариантов специализированной техники — от 81-миллиметрового самоходного миномета и огнемета до мобильной системы ПВО и машины с дымогенератором. С AMPV поступят так же.
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Программа предусматривает целое семейство машин: командно-штабная, медицинско-эвакуационная, санитарная, 120-миллиметровый самоходный миномет, транспорт для десанта.
Медицинско-эвакуационная с экипажем из трех человек сможет вывезти с поля боя до четырех лежачих или до шести сидячих раненых. Санитарную оснастят оборудованием для оказания первой помощи, в обитаемом отделении предусмотрено место для одного лежачего раненого.
CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force / Американский бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force /
Американский бронетранспортер М113
Базовая машина с экипажем из двух человек предназначена для перевозки десанта из шести бойцов. А в "кузове" самоходного миномета открытого типа установят 120-миллиметровое орудие и 70 боеприпасов к нему.
Экипаж такой модификации — водитель, командир машины и два минометчика. Для командно-штабной машины немного увеличили габариты — чтобы разместить громоздкое оборудование связи и управления.
© Фото : BAE SystemsАмериканский бронетранспортер AMPV (Armored multi-purpose vehicle)
Американский бронетранспортер AMPV (Armored multi-purpose vehicle) - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : BAE Systems
Американский бронетранспортер AMPV (Armored multi-purpose vehicle)

Вечная "мотолыга"

У российской армии есть легкий бронированный транспортер (МТ-ЛБ), принятый на вооружение еще в середине 1960-х. Машина получилась настолько удачной, что списывать ее не спешат до сих пор.
Несколько лет назад легендарная "мотолыга" прошла глубокую модернизацию: получила новый двигатель, гусеницы и "полегчала" на 800 килограммов, что позволило усилить броню.
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МТ-ЛБ разрабатывали как тягач для перевозки буксируемых орудий, боекомплекта и артиллерийского расчета. Однако со временем на его основе создали более 80 различных модификаций.
Базовый вариант берет на борт 13 человек — двух членов экипажа и 11 десантников. Помимо штатного 7,62-миллиметрового пулемета ПКТ для самообороны, на МТ-ЛБ монтировали системы ПВО, противотанковые, ракетные комплексы, 30-миллиметровые пушки, зенитные орудия, минометы и гранатометы, устанавливали башни от БТР-80. Тягачи превращали в машины артиллерийской, радиационной и химической разведки.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПлавающий бронетранспортер МТ-ЛБ во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2015" в Астраханской области
Плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ во время стратегических командно-штабных учений Центр-2015 в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2015" в Астраханской области
Справедливости ради стоит отметить, что МТ-ЛБ не сможет быть полноценной боевой машиной даже после установки самых современных модулей. Функции "мотолыги" все же вспомогательные — поддержка войск в тылу, транспортировка личного состава и техники, разведка, обеспечение связи не на переднем крае фронта.
Для боевых операций и огневой поддержки десанта у российской армии имеется несколько модификаций колесных бронетранспортеров, в том числе модернизированный БТР-82А с 30-миллиметровой скорострельной автоматической пушкой. В перспективе на вооружение поступит тяжелый колесный БТР на универсальной платформе "Бумеранг".
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82 на Ейском полигоне Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит всеармейский конкурс "Чистое небо"
Бронетранспортер БТР-82 на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит всеармейский конкурс Чистое небо - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бронетранспортер БТР-82 на Ейском полигоне Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит всеармейский конкурс "Чистое небо"
 
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