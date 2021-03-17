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Смоленскую больницу оштрафовали после смерти пациента c COVID-19
Смоленскую больницу оштрафовали после смерти пациента c COVID-19
Суд в Смоленске оштрафовал "Смоленскую областную клиническую больницу" после смерти пациента, которого неверно лечили от коронавирусной инфекции, следует из... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:32
2021-03-17T18:32
2021-03-17T18:32
смоленск
происшествия
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БРЯНСК, 17 мар – РИА Новости. Суд в Смоленске оштрафовал "Смоленскую областную клиническую больницу" после смерти пациента, которого неверно лечили от коронавирусной инфекции, следует из сообщения на сайте Промышленного районного суда города Смоленска."ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая больница" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 000 рублей за совершение административного правонарушения, выразившегося в нарушении временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" при оказании медицинской помощи пациенту стационара, повлекшем за собой его смерть", - говорится в сообщении.Отмечается, что представители больницы в ходе судебных разбирательств сообщали о том, что смерть пациента наступила вследствие наличия у него ряда хронических заболеваний. Однако суд счел эти доводы несостоятельными. Суд установил, что больница нарушила лицензионные требования, чем создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.По данным оперативного штаба на среду, с начала пандемии в регионе скончалось 680 человек. Всего зафиксировано более 27 тысяч случаев заболевания.
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смоленск, происшествия
БРЯНСК, 17 мар – РИА Новости.
Суд в Смоленске
оштрафовал "Смоленскую областную клиническую больницу" после смерти пациента, которого неверно лечили от коронавирусной инфекции, следует из сообщения на сайте Промышленного районного суда города Смоленска.
"ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая больница" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 000 рублей за совершение административного правонарушения, выразившегося в нарушении временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" при оказании медицинской помощи пациенту стационара, повлекшем за собой его смерть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители больницы в ходе судебных разбирательств сообщали о том, что смерть пациента наступила вследствие наличия у него ряда хронических заболеваний. Однако суд счел эти доводы несостоятельными. Суд установил, что больница нарушила лицензионные требования, чем создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
По данным оперативного штаба на среду, с начала пандемии в регионе скончалось 680 человек. Всего зафиксировано более 27 тысяч случаев заболевания.