https://ria.ru/20210317/bolnitsa-1601699608.html

Смоленскую больницу оштрафовали после смерти пациента c COVID-19

Смоленскую больницу оштрафовали после смерти пациента c COVID-19

Суд в Смоленске оштрафовал "Смоленскую областную клиническую больницу" после смерти пациента, которого неверно лечили от коронавирусной инфекции, следует из... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:32

2021-03-17T18:32

2021-03-17T18:32

смоленск

происшествия

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БРЯНСК, 17 мар – РИА Новости. Суд в Смоленске оштрафовал "Смоленскую областную клиническую больницу" после смерти пациента, которого неверно лечили от коронавирусной инфекции, следует из сообщения на сайте Промышленного районного суда города Смоленска."ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая больница" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 000 рублей за совершение административного правонарушения, выразившегося в нарушении временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" при оказании медицинской помощи пациенту стационара, повлекшем за собой его смерть", - говорится в сообщении.Отмечается, что представители больницы в ходе судебных разбирательств сообщали о том, что смерть пациента наступила вследствие наличия у него ряда хронических заболеваний. Однако суд счел эти доводы несостоятельными. Суд установил, что больница нарушила лицензионные требования, чем создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.По данным оперативного штаба на среду, с начала пандемии в регионе скончалось 680 человек. Всего зафиксировано более 27 тысяч случаев заболевания.

https://ria.ru/20210304/misyurina-1599943883.html

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленск, происшествия