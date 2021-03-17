https://ria.ru/20210317/bolgary-1601677504.html

Их клоуны хуже наших: болгары высказались об "украинской мечте"

Их клоуны хуже наших: болгары высказались об "украинской мечте"

Читатели болгарской газеты "Факты" оценили обещания президента Украины Владимира Зеленского построить "Украину мечты". РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:35

2021-03-17T16:35

2021-03-17T16:35

евросоюз

владимир зеленский

болгария

украина

в мире

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили обещания президента Украины Владимира Зеленского построить "Украину мечты". Ранее глава государства заявил, что "украинская мечта" лежит в основе программы правящей партии "Слуга народа", основные направления которой — привлечение инвестиций, укрепление демократии, институтов, мира, сближение с Западом и соответствие критериям членства в Евросоюзе. Болгарские читатели высмеяли заявления Зеленского, и назвали свои "украинские мечты". Demon уверен, что мечта каждого украинца — стать частью России, а у местных политиков желания другие. "Соответствовать гендерным критериям Брюсселя и стать частью гендерного семейства", — уточнил комментатор. Гошо напомнил об украинских мигрантах, работающих в отелях и ресторанах в Болгарии. Гост плюс назвал "украинскую мечту" утопией и напомнил, что уже шесть лет она никак не реализуется. "Вы видели хоть одну страну Центральной или Восточной Европы, реально вышедшею на уровень западных демагогов? И не увидите!" — добавил читатель. Сноу отметил, что мечтать можно о чем угодно. "Плохо будет, когда проснешься в холодном поту", — уточнил он. Барчо заявил, что Зеленский готовится к новой войне в Донбассе, накапливая технику у линии соприкосновения. Также среди "достижений" украинского президента он отметил закрытие оппозиционных СМИ, а иностранные инвестиции в стране назвал "убийцами государственности". Ела напомнила, что во времена СССР Украина была самой развитой союзной республикой с мощной промышленностью, а также про то, что украинцами были двое генсеков — Хрущев и Брежнев. Она подчеркнула, что в ожидании западных инвестиций Украина лишилась 14 миллионов человек населения за годы независимости. "Но Запад — это не Россия, прошло уже 30 лет, а они так и не поняли", — подчеркнула она. Читательница назвала нынешние власти страны подчиняющимися США преступниками."Сохранится ли Украина как государство? Время покажет. Но она, бесспорно, самая коррумпированная и бедная страна", — заключила Ела. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210303/bolgary-1599819831.html

https://ria.ru/20210221/bulgaria-1598483434.html

https://ria.ru/20210316/prouchit-1601521325.html

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евросоюз, владимир зеленский, болгария, украина, в мире