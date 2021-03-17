https://ria.ru/20210317/bolgary-1601677504.html
Их клоуны хуже наших: болгары высказались об "украинской мечте"
Их клоуны хуже наших: болгары высказались об "украинской мечте"
Читатели болгарской газеты "Факты" оценили обещания президента Украины Владимира Зеленского построить "Украину мечты". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:35
2021-03-17T16:35
2021-03-17T16:35
евросоюз
владимир зеленский
болгария
украина
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили обещания президента Украины Владимира Зеленского построить "Украину мечты". Ранее глава государства заявил, что "украинская мечта" лежит в основе программы правящей партии "Слуга народа", основные направления которой — привлечение инвестиций, укрепление демократии, институтов, мира, сближение с Западом и соответствие критериям членства в Евросоюзе. Болгарские читатели высмеяли заявления Зеленского, и назвали свои "украинские мечты". Demon уверен, что мечта каждого украинца — стать частью России, а у местных политиков желания другие. "Соответствовать гендерным критериям Брюсселя и стать частью гендерного семейства", — уточнил комментатор. Гошо напомнил об украинских мигрантах, работающих в отелях и ресторанах в Болгарии. Гост плюс назвал "украинскую мечту" утопией и напомнил, что уже шесть лет она никак не реализуется. "Вы видели хоть одну страну Центральной или Восточной Европы, реально вышедшею на уровень западных демагогов? И не увидите!" — добавил читатель. Сноу отметил, что мечтать можно о чем угодно. "Плохо будет, когда проснешься в холодном поту", — уточнил он. Барчо заявил, что Зеленский готовится к новой войне в Донбассе, накапливая технику у линии соприкосновения. Также среди "достижений" украинского президента он отметил закрытие оппозиционных СМИ, а иностранные инвестиции в стране назвал "убийцами государственности". Ела напомнила, что во времена СССР Украина была самой развитой союзной республикой с мощной промышленностью, а также про то, что украинцами были двое генсеков — Хрущев и Брежнев. Она подчеркнула, что в ожидании западных инвестиций Украина лишилась 14 миллионов человек населения за годы независимости. "Но Запад — это не Россия, прошло уже 30 лет, а они так и не поняли", — подчеркнула она. Читательница назвала нынешние власти страны подчиняющимися США преступниками."Сохранится ли Украина как государство? Время покажет. Но она, бесспорно, самая коррумпированная и бедная страна", — заключила Ела. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210303/bolgary-1599819831.html
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евросоюз, владимир зеленский, болгария, украина, в мире
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Читатели болгарской газеты "Факты
" оценили обещания президента Украины Владимира Зеленского
построить "Украину мечты".
Ранее глава государства заявил, что "украинская мечта" лежит в основе программы правящей партии "Слуга народа", основные направления которой — привлечение инвестиций, укрепление демократии, институтов, мира, сближение с Западом и соответствие критериям членства в Евросоюзе
.
Болгарские читатели высмеяли заявления Зеленского, и назвали свои "украинские мечты".
"Эти украинские клоуны похуже наших", — написал 3,14К.
Demon уверен, что мечта каждого украинца — стать частью России, а у местных политиков желания другие.
"Соответствовать гендерным критериям Брюсселя
и стать частью гендерного семейства", — уточнил комментатор.
Гошо напомнил об украинских мигрантах, работающих в отелях и ресторанах в Болгарии
.
"Болгарская зарплата — вот ваша мечта", — добавил он.
Гост плюс назвал "украинскую мечту" утопией и напомнил, что уже шесть лет она никак не реализуется.
"Вы видели хоть одну страну Центральной или Восточной Европы
, реально вышедшею на уровень западных демагогов? И не увидите!" — добавил читатель.
Сноу отметил, что мечтать можно о чем угодно.
"Плохо будет, когда проснешься в холодном поту", — уточнил он.
Барчо заявил, что Зеленский готовится к новой войне в Донбассе
, накапливая технику у линии соприкосновения. Также среди "достижений" украинского президента он отметил закрытие оппозиционных СМИ, а иностранные инвестиции в стране назвал "убийцами государственности".
"Он как никто другой разрушает имеющиеся институты. Этот человек вреднее Потрошенко (Петр Порошенко. — Прим. Ред.)", — подытожил комментатор.
Ела напомнила, что во времена СССР Украина
была самой развитой союзной республикой с мощной промышленностью, а также про то, что украинцами были двое генсеков — Хрущев и Брежнев. Она подчеркнула, что в ожидании западных инвестиций Украина лишилась 14 миллионов человек населения за годы независимости.
"Но Запад — это не Россия, прошло уже 30 лет, а они так и не поняли", — подчеркнула она.
Читательница назвала нынешние власти страны подчиняющимися США
преступниками.
"Сохранится ли Украина как государство? Время покажет. Но она, бесспорно, самая коррумпированная и бедная страна", — заключила Ела.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>