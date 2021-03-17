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Туризм
https://ria.ru/20210317/bolgariya-1601600033.html
В Болгарии определились, как будут принимать иностранных туристов
В Болгарии определились, как будут принимать иностранных туристов
По приказу вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияны Николовой в стране вводятся единообразные правила противоэпидемических и санитарных мер на... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:06
2021-03-17T11:06
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
евросоюз
болгария
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По приказу вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияны Николовой в стране вводятся единообразные правила противоэпидемических и санитарных мер на туристических объектах, сообщает пресс-служба министерства туризма. Правила будут обязательны для всех компаний, работающих в сфере морских, горных, культурных, оздоровительных, деревенских, винных, экологических, детских и молодежных, приключенческих, спортивных, охотничьих, деловых и других видов путешествий.Документ, где они прописаны, согласован с министерством здравоохранения. При необходимости меры будут изменены или дополнены в зависимости от эпидемической ситуации.В частности, правила, например, регулируют использование пляжей. Там необходимо соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра. В свободных пляжных зонах каждые 20 квадратных метров допускается размещение двух человек или членов одной семьи. Одним зонтиком также имеют право пользоваться два туриста или родственники.Правила вступают в силу 1 мая, до этого туристическому бизнесу нужно обеспечить их соблюдение и создать необходимую инфраструктуру. Марияна Николова добавила, что совместно с министерством здравоохранения власти планируют приоритетную вакцинацию всех занятых в сфере путешествий. По ее словам, на данный момент из 150 тысяч сотрудников отрасли туризма, 82 тысячи заявили, что хотят получить прививку.Смогут ли россияне посещать Болгарию, неизвестно. Как уточняют в АТОР, Болгария – член ЕС, и ее политика, в том числе по вакцинации и открытию границ, согласовывается с общими требованиями Евросоюза. Поэтому все условия по въезду, о которых сообщили болгарские министры, сейчас относятся к гражданам ЕС.В стране неоднократно заявляли о готовности принимать гостей из России и изучают возможность создания "зеленых коридоров" с нашей страной, но, как этот процесс будет организован на практике, пока непонятно.
https://ria.ru/20210317/suzdal-1569069886.html
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отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, евросоюз, болгария

В Болгарии определились, как будут принимать иностранных туристов

11:06 17.03.2021
 
CC0 / JuergenPM / Серфер на пляже в Болгарии
Серфер на пляже в Болгарии - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
CC0 / JuergenPM /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По приказу вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияны Николовой в стране вводятся единообразные правила противоэпидемических и санитарных мер на туристических объектах, сообщает пресс-служба министерства туризма.
Правила будут обязательны для всех компаний, работающих в сфере морских, горных, культурных, оздоровительных, деревенских, винных, экологических, детских и молодежных, приключенческих, спортивных, охотничьих, деловых и других видов путешествий.
Документ, где они прописаны, согласован с министерством здравоохранения. При необходимости меры будут изменены или дополнены в зависимости от эпидемической ситуации.
В частности, правила, например, регулируют использование пляжей. Там необходимо соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра. В свободных пляжных зонах каждые 20 квадратных метров допускается размещение двух человек или членов одной семьи. Одним зонтиком также имеют право пользоваться два туриста или родственники.
Правила вступают в силу 1 мая, до этого туристическому бизнесу нужно обеспечить их соблюдение и создать необходимую инфраструктуру. Марияна Николова добавила, что совместно с министерством здравоохранения власти планируют приоритетную вакцинацию всех занятых в сфере путешествий. По ее словам, на данный момент из 150 тысяч сотрудников отрасли туризма, 82 тысячи заявили, что хотят получить прививку.
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Смогут ли россияне посещать Болгарию, неизвестно. Как уточняют в АТОР, Болгария – член ЕС, и ее политика, в том числе по вакцинации и открытию границ, согласовывается с общими требованиями Евросоюза. Поэтому все условия по въезду, о которых сообщили болгарские министры, сейчас относятся к гражданам ЕС.
В стране неоднократно заявляли о готовности принимать гостей из России и изучают возможность создания "зеленых коридоров" с нашей страной, но, как этот процесс будет организован на практике, пока непонятно.
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