https://ria.ru/20210317/bolgariya-1601600033.html

В Болгарии определились, как будут принимать иностранных туристов

В Болгарии определились, как будут принимать иностранных туристов

По приказу вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияны Николовой в стране вводятся единообразные правила противоэпидемических и санитарных мер на... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:06

2021-03-17T11:06

2021-03-17T11:06

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По приказу вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияны Николовой в стране вводятся единообразные правила противоэпидемических и санитарных мер на туристических объектах, сообщает пресс-служба министерства туризма. Правила будут обязательны для всех компаний, работающих в сфере морских, горных, культурных, оздоровительных, деревенских, винных, экологических, детских и молодежных, приключенческих, спортивных, охотничьих, деловых и других видов путешествий.Документ, где они прописаны, согласован с министерством здравоохранения. При необходимости меры будут изменены или дополнены в зависимости от эпидемической ситуации.В частности, правила, например, регулируют использование пляжей. Там необходимо соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра. В свободных пляжных зонах каждые 20 квадратных метров допускается размещение двух человек или членов одной семьи. Одним зонтиком также имеют право пользоваться два туриста или родственники.Правила вступают в силу 1 мая, до этого туристическому бизнесу нужно обеспечить их соблюдение и создать необходимую инфраструктуру. Марияна Николова добавила, что совместно с министерством здравоохранения власти планируют приоритетную вакцинацию всех занятых в сфере путешествий. По ее словам, на данный момент из 150 тысяч сотрудников отрасли туризма, 82 тысячи заявили, что хотят получить прививку.Смогут ли россияне посещать Болгарию, неизвестно. Как уточняют в АТОР, Болгария – член ЕС, и ее политика, в том числе по вакцинации и открытию границ, согласовывается с общими требованиями Евросоюза. Поэтому все условия по въезду, о которых сообщили болгарские министры, сейчас относятся к гражданам ЕС.В стране неоднократно заявляли о готовности принимать гостей из России и изучают возможность создания "зеленых коридоров" с нашей страной, но, как этот процесс будет организован на практике, пока непонятно.

https://ria.ru/20210317/suzdal-1569069886.html

https://ria.ru/20210315/bolgariya-1601241662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, евросоюз, болгария