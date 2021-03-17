https://ria.ru/20210317/bespilotnik-1601569846.html

Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"

Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"

Строительство второго опытного образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", получившего обновленную конструкцию, завершится в конце лета, он будет... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T03:17

2021-03-17T03:17

2021-03-17T04:00

новое оружие россии

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Строительство второго опытного образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", получившего обновленную конструкцию, завершится в конце лета, он будет серьезно отличаться от первого образца, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.Второй беспилотник строится на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.Другой источник подчеркнул, что если "первый "Охотник" больше является экспериментальным аппаратом - демонстратором технологий, а второй - опытная предсерийная машина". Он подтвердил сроки наземных испытаний нового "Охотника" и уточнил, что "впервые поднять в воздух аппарат планируется в конце этого – начале следующего года".В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) не стали комментировать РИА Новости предоставленную источниками информацию.В начале февраля сообщалось, что НАЗ занимается строительством еще трех опытных образцов тяжелого ударного БПЛА "Охотник", которые планируется задействовать в летных испытаниях в 2022-2023 годах. Тогда, в частности, отмечалось, что в конструкцию второго аппарата будут внесены изменения по опыту эксплуатации первого "Охотника".С-70 "Охотник" разработан в ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно данным открытых источников, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса - 20 тонн. "Охотник" имеет дозвуковую максимальную скорость полета и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года. В ходе испытаний, по данным источников РИА Новости, БПЛА уже применял авиационное вооружение, в том числе беспилотник нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.Серийные поставки "Охотников" в Воздушно-космические силы должны начаться с 2024 года.Один в небе не воинКак отметил ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, наибольший эффект от применения С-70 "Охотник" может обеспечить организация его взаимодействия с другими пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами и формирование на их основе разведывательно-ударных авиационных групп.Он добавил, что "одна из интриг предстоящих летных испытаний, в частности, состоит в том, как будет проходить отработка взаимодействия двух "Охотников".Федутинов уточнил, что кроме автономности, отработки каналов связи и автоматизации взаимодействия, ключевое значение имеет концепция применения тяжелых БПЛА и способы их интеграции в группировки сил и средств. По словам специалиста, потребуются серьезные усилия исследовательских организаций Минобороны России по формированию концепции встраивания и применения "Охотников" в рамках разведывательно-ударных систем, включающих пилотируемые самолеты, БПЛА и другие силы и средства.Он добавил, что продвижение по указанным направлениям вполне вероятно будет связано с существенными финансовыми и, что немаловажно, временными затратами, превышающими затраты на создание собственно самого БПЛА.

https://ria.ru/20210301/bespilotniki-1599368302.html

https://ria.ru/20210308/altius-1600319769.html

https://ria.ru/20210222/bespilotnik-1598536889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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