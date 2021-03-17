https://ria.ru/20210317/benzin-1601630649.html

В Сирии разразился бензиновый кризис

В Сирии разразился бензиновый кризис

В Сирии уже несколько дней ощущается дефицит бензина и солярки, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:14

2021-03-17T13:14

2021-03-17T14:02

сирийские демократические силы

сирия

сша

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Сирии уже несколько дней ощущается дефицит бензина и солярки, рассказали РИА Новости очевидцы.На заправках - многокилометровые очереди, иногда и в несколько рядов. Значительно выросли и цены.Сирийские власти во вторник объявили о повышении цен на бензин и газ. Стоимость 95-го бензина повышена с 1250 сирийских лир до 2000 за литр, прекращено субсидирование цен на 90-й бензин, который теперь стоит 750 лир, хотя раньше цена была установлена на отметке в 250 лир за субсидированный бензин и 450 за несубсидированный.Помимо этого, повышена цена на газ для приготовления пищи – 10 килограммов теперь стоят 3850 лир, до повышения он стоил 2700 лир.Топливный кризис в Сирии связан с тем, что большинство нефтегазовых месторождений находятся на территориях, контролируемых "Сирийскими демократическими силами" (SDF) при поддержке США. Также ухудшают ситуацию введенные США санкции, затрудняющие поставки нефти и газа в САР.Топливный кризис сопровождается падением курса сирийской лиры – она пробила отметку в 4000 лир за один доллар. До начала сирийского кризиса курс был на уровне 50 лир за доллар на черном рынке, бензин при этом стоил 44 лиры за литр, а 12 килограммов газа обходились в 90 лир.

https://ria.ru/20210317/avtomobili-1601573386.html

сирия

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2021

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Топливный кризис в Сирии: километровые очереди на заправку в Дамаске Топливный кризис разразился в Сирии. Очевидцы рассказали РИА Новости, что уже несколько дней ощущается дефицит бензина и солярки. В Дамаске очереди в два ряда растянулись на несколько километров. Сложившаяся ситуация стала следствием западных санкций и тем, что большинство нефтегазовых месторождений находятся на территориях, контролируемых "Сирийскими демократическими силами" (SDF) при поддержке США. Власти объявили о повышении цен на бензин и газ и пытаются равномерно распределять запасы по провинциям. 2021-03-17T13:14 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирийские демократические силы, сирия, сша, экономика