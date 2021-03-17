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Наука
https://ria.ru/20210317/baykonur-1601579200.html
Ракету "Союз" в новом дизайне установили на стартовом столе Байконура
Ракету "Союз" в новом дизайне установили на стартовом столе Байконура
Ракету-носитель "Союз-2", впервые за много десятилетий сменившую цветовую гамму с серо-оранжевой на бело-голубую, установили на стартовом комплексе космодрома... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:42
2021-03-17T16:01
наука
земля
главкосмос
союз-2
космос - риа наука
роскосмос
высшая школа экономики (вшэ)
саудовская аравия
байконур (город)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2", впервые за много десятилетий сменившую цветовую гамму с серо-оранжевой на бело-голубую, установили на стартовом комплексе космодрома Байконур в преддверии запланированного на 20 марта пуска."В 05:30 по московскому времени начался вывоз ракеты космического назначения: железнодорожный состав покинул помещения монтажно-испытательного корпуса площадки номер 31. Далее она была доставлена на стартовый стол и установлена", — говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".Утром 20 марта состоится заседание государственной комиссии, по итогам которого примут решения о заправке ракеты компонентами топлива и точном времени старта. Предварительно он намечен на 09:07.В космос планируется отправить южнокорейские спутники CAS500-1, KMSL, Pumbaa и Timon, пять японских — ELSA-d и четыре GRUS, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3 и итальянский Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1).Кроме того, на орбиту запустят российские аппараты "НИУ ВШЭ — ДЗЗ", "Сириус-ДЗЗ" и "ОрбиКрафт-Зоркий", итальянский SIMBA, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.Контракт на отправку спутника наблюдения Земли CAS500-1 в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI заключили в августе 2017 года. Изначально старт намечался на конец 2019-го, но его отложили из-за неготовности космического аппарата.Это будет первый коммерческий запуск компании "Главкосмос пусковые услуги", уполномоченной "Роскосмосом" заключать контракты на доставку к орбите аппаратов с использованием ракет "Союз-2" с российских космодромов.
https://ria.ru/20210313/raketa-1601051894.html
https://ria.ru/20210215/baykonur-1597478127.html
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земля, главкосмос, союз-2, космос - риа наука, роскосмос, высшая школа экономики (вшэ), саудовская аравия, байконур (город)

Ракету "Союз" в новом дизайне установили на стартовом столе Байконура

08:42 17.03.2021 (обновлено: 16:01 17.03.2021)
 
© Фото : Космический центр "Южный"/РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : Космический центр "Южный"/Роскосмос
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2", впервые за много десятилетий сменившую цветовую гамму с серо-оранжевой на бело-голубую, установили на стартовом комплексе космодрома Байконур в преддверии запланированного на 20 марта пуска.
"В 05:30 по московскому времени начался вывоз ракеты космического назначения: железнодорожный состав покинул помещения монтажно-испытательного корпуса площадки номер 31. Далее она была доставлена на стартовый стол и установлена", — говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
Ракета-носитель Союз-2 в бело-синей гамме - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 10:28
"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"
Утром 20 марта состоится заседание государственной комиссии, по итогам которого примут решения о заправке ракеты компонентами топлива и точном времени старта. Предварительно он намечен на 09:07.
В космос планируется отправить южнокорейские спутники CAS500-1, KMSL, Pumbaa и Timon, пять японских — ELSA-d и четыре GRUS, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3 и итальянский Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1).
Кроме того, на орбиту запустят российские аппараты "НИУ ВШЭ — ДЗЗ", "Сириус-ДЗЗ" и "ОрбиКрафт-Зоркий", итальянский SIMBA, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.
Контракт на отправку спутника наблюдения Земли CAS500-1 в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI заключили в августе 2017 года. Изначально старт намечался на конец 2019-го, но его отложили из-за неготовности космического аппарата.
Это будет первый коммерческий запуск компании "Главкосмос пусковые услуги", уполномоченной "Роскосмосом" заключать контракты на доставку к орбите аппаратов с использованием ракет "Союз-2" с российских космодромов.
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 08:28Наука
С Байконура в 2021 году запланировано 12 пусков ракет "Союз-2"
 
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