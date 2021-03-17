https://ria.ru/20210317/bayden-1601733293.html
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине "метафорой". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T23:13
2021-03-17T23:13
2021-03-17T23:13
дженнифер псаки
джо байден
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине "метафорой".Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы."Мне нечего добавить", - сказала Псаки на брифинге, когда ее спросили о том, были и слова Байдена "метафорой" или имелся в виду их прямой смысл.Она добавила, что Байден заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
https://ria.ru/20210317/psaki-1601730517.html
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дженнифер псаки, джо байден, владимир путин, в мире
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США Джо Байдена
о российском коллеге Владимире Путине
"метафорой".
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.
"Мне нечего добавить", - сказала Псаки на брифинге, когда ее спросили о том, были и слова Байдена "метафорой" или имелся в виду их прямой смысл.
Она добавила, что Байден заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.