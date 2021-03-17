https://ria.ru/20210317/bayden-1601668516.html

Байден рассказал о своей собаке и объяснил ее агрессивное поведение

Байден рассказал о своей собаке и объяснил ее агрессивное поведение

Президент США Джо Байден рассказал, что одна из его овчарок Мейджор лишь "прикусила" человека из-за того, что не привыкла к новой обстановке в Белом доме. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:54

2021-03-17T15:54

2021-03-17T15:54

джо байден

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что одна из его овчарок Мейджор лишь "прикусила" человека из-за того, что не привыкла к новой обстановке в Белом доме.Байден отметил, что в Белом доме "за каждым поворотом человек в черном костюме", большое количество незнакомых людей вызывало беспокойство собаки."Майджор никого не кусал так, чтобы пронзить кожу... (В Белом доме - ред.) вы поворачиваете за угол, и там два человека, которых вы совсем не знаете... И он пытается защитить. Но он милый пес, 85% людей там любят его. Он только и делает, что облизывает их и машет хвостом", - заявил он в интервью телеканалу ABC.Президент отметил, что отъезд собаки в Делавер не связан с инцидентом. Сейчас собаку тренируют.Ранее СМИ сообщали, что собаки Байдена покинули Белый дом после ряда случаев агрессивного поведения трехлетнего Мейджора. Сообщалось, что он укусил сотрудника службы охраны.

https://ria.ru/20210309/psaki-1600538487.html

https://ria.ru/20210309/bayden-1600406764.html

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2021

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джо байден, в мире