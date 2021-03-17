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Байден рассказал о своей собаке и объяснил ее агрессивное поведение
Байден рассказал о своей собаке и объяснил ее агрессивное поведение
Президент США Джо Байден рассказал, что одна из его овчарок Мейджор лишь "прикусила" человека из-за того, что не привыкла к новой обстановке в Белом доме. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:54
2021-03-17T15:54
джо байден
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что одна из его овчарок Мейджор лишь "прикусила" человека из-за того, что не привыкла к новой обстановке в Белом доме.Байден отметил, что в Белом доме "за каждым поворотом человек в черном костюме", большое количество незнакомых людей вызывало беспокойство собаки."Майджор никого не кусал так, чтобы пронзить кожу... (В Белом доме - ред.) вы поворачиваете за угол, и там два человека, которых вы совсем не знаете... И он пытается защитить. Но он милый пес, 85% людей там любят его. Он только и делает, что облизывает их и машет хвостом", - заявил он в интервью телеканалу ABC.Президент отметил, что отъезд собаки в Делавер не связан с инцидентом. Сейчас собаку тренируют.Ранее СМИ сообщали, что собаки Байдена покинули Белый дом после ряда случаев агрессивного поведения трехлетнего Мейджора. Сообщалось, что он укусил сотрудника службы охраны.
https://ria.ru/20210309/psaki-1600538487.html
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джо байден, в мире

Байден рассказал о своей собаке и объяснил ее агрессивное поведение

15:54 17.03.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что одна из его овчарок Мейджор лишь "прикусила" человека из-за того, что не привыкла к новой обстановке в Белом доме.
Байден отметил, что в Белом доме "за каждым поворотом человек в черном костюме", большое количество незнакомых людей вызывало беспокойство собаки.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 22:42
Псаки высказалась о покусавшей человека собаке Байдена
"Майджор никого не кусал так, чтобы пронзить кожу... (В Белом доме - ред.) вы поворачиваете за угол, и там два человека, которых вы совсем не знаете... И он пытается защитить. Но он милый пес, 85% людей там любят его. Он только и делает, что облизывает их и машет хвостом", - заявил он в интервью телеканалу ABC.
Президент отметил, что отъезд собаки в Делавер не связан с инцидентом. Сейчас собаку тренируют.
"Я не высылал его домой. Джилл уезжала на четыре дня. Я должен был уехать на два, мы отвезли его домой", - сказал Байден.
Ранее СМИ сообщали, что собаки Байдена покинули Белый дом после ряда случаев агрессивного поведения трехлетнего Мейджора. Сообщалось, что он укусил сотрудника службы охраны.
Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 09:17
Собак Байдена из-за агрессии одной из них вывезли из Белого дома
 
Джо БайденВ мире
 
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