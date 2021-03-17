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В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о Путине
В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о Путине
Заявление американского президента Джо Байдена о российском лидера Владимире Путине продолжает русофобскую политику главы Белого дома, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:49
2021-03-17T15:56
дональд трамп
нато
андрей климов
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Заявление американского президента Джо Байдена о российском лидера Владимире Путине продолжает русофобскую политику главы Белого дома, заявил РИА Новости в среду председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.Накануне был опубликован доклад американской разведки США, в котором утверждалось, что на прошедших президентских выборах в США российская сторона пыталась дискредитировать Байдена и поддержать его оппонента Дональда Трампа. При этом попыток вмешаться в избирательный процесс со стороны России американские спецслужбы не зафиксировали."Господин Байден, будучи вице-президентом и посещая Россию, говорил о том, кто, по его мнению, должен быть главой нашего государства. И здесь ему очень четко объяснили, что это не один из штатов США и даже членов НАТО", - сказал Климов.Он также напомнил, что Байден "имел непосредственное отношение к госперевороту на Украине и целому ряду других историй".По мнению законодателя, нынешнее заявление Байдена вполне укладывается в логику его прежних поступков и в целом русофобской политике. Вместе с тем, Климов считает странным, когда глава государства позволяет себе такие высказывания в отношении своих коллег из других стран, то "это вопрос к его воспитанию и совести".По словам сенатора, трудно ожидать дипломатии от людей, которые вообразили себя международными жандармами.
https://ria.ru/20210317/volodin-1601653845.html
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дональд трамп, нато, андрей климов, джо байден, сша, украина, в мире

В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о Путине

15:49 17.03.2021 (обновлено: 15:56 17.03.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Заявление американского президента Джо Байдена о российском лидера Владимире Путине продолжает русофобскую политику главы Белого дома, заявил РИА Новости в среду председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Накануне был опубликован доклад американской разведки США, в котором утверждалось, что на прошедших президентских выборах в США российская сторона пыталась дискредитировать Байдена и поддержать его оппонента Дональда Трампа. При этом попыток вмешаться в избирательный процесс со стороны России американские спецслужбы не зафиксировали.
"Господин Байден, будучи вице-президентом и посещая Россию, говорил о том, кто, по его мнению, должен быть главой нашего государства. И здесь ему очень четко объяснили, что это не один из штатов США и даже членов НАТО", - сказал Климов.
Он также напомнил, что Байден "имел непосредственное отношение к госперевороту на Украине и целому ряду других историй".
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По мнению законодателя, нынешнее заявление Байдена вполне укладывается в логику его прежних поступков и в целом русофобской политике. Вместе с тем, Климов считает странным, когда глава государства позволяет себе такие высказывания в отношении своих коллег из других стран, то "это вопрос к его воспитанию и совести".
По словам сенатора, трудно ожидать дипломатии от людей, которые вообразили себя международными жандармами.
 
Дональд ТрампНАТОАндрей КлимовДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
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