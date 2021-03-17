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https://ria.ru/20210317/bayden-1601645105.html
Байден заявил, что Путин заплатит за "вмешательство" в выборы в США
Байден заявил, что Путин заплатит за "вмешательство" в выборы в США
Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США в 2020 году. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:18
2021-03-17T16:45
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джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США в 2020 году."Он заплатит", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC, добавив, что во время разговора глав государств в январе Байден предупреждал Путина о возможном ответе.Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. Как утверждается в документе, эти операции якобы провела "группа российских правительственных организаций". В докладе также говорится о введении новых санкций против России. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболла" и Куба; Китай не упоминается.В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат Трампа Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.
https://ria.ru/20210317/doklad-1601621090.html
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"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ
"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ
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дональд трамп, москва, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Байден заявил, что Путин заплатит за "вмешательство" в выборы в США

14:18 17.03.2021 (обновлено: 16:45 17.03.2021)
 
© REUTERS / Tom Brenner Президент США Джо Байден во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США в 2020 году.
"Он заплатит", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC, добавив, что во время разговора глав государств в январе Байден предупреждал Путина о возможном ответе.
Избиратели во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 12:35
В Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы
Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. Как утверждается в документе, эти операции якобы провела "группа российских правительственных организаций". В докладе также говорится о введении новых санкций против России. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболла" и Куба; Китай не упоминается.
В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.
Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат Трампа Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 06:01
Посольство России ответило на обвинения США во "вмешательстве" в выборы
 
Дональд ТрампМоскваДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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