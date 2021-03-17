https://ria.ru/20210317/bayden-1601645105.html

Байден заявил, что Путин заплатит за "вмешательство" в выборы в США

Байден заявил, что Путин заплатит за "вмешательство" в выборы в США

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США в 2020 году. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:18

2021-03-17T14:18

2021-03-17T16:45

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США в 2020 году."Он заплатит", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC, добавив, что во время разговора глав государств в январе Байден предупреждал Путина о возможном ответе.Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. Как утверждается в документе, эти операции якобы провела "группа российских правительственных организаций". В докладе также говорится о введении новых санкций против России. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболла" и Куба; Китай не упоминается.В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат Трампа Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.

https://ria.ru/20210317/doklad-1601621090.html

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"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ "За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ 2021-03-17T14:18 true PT0M50S

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дональд трамп, москва, джо байден, владимир путин, сша, в мире