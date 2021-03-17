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Байден заявил, что губернатора Нью-Йорка могут привлечь к ответственности
Байден заявил, что губернатора Нью-Йорка могут привлечь к ответственности
Президент США Джо Байден считает, что губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо могут привлечь к ответственности, если обвинения против него в сексуальных... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:33
2021-03-17T08:33
чак шумер
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо могут привлечь к ответственности, если обвинения против него в сексуальных домогательствах подтвердятся.На вопрос журналиста о том, должен ли будет Куомо покинуть свой пост, если следствие в итоге подтвердит утверждения женщин, обвинивших его в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, Байден однозначно ответил: "Да"."Я думаю, что его, вероятно, привлекут к ответственности", - добавил Байден.По словам президента США, "женщина (выступившая с обвинениями) должна считаться говорящей правду", она не должна стать жертвой из-за того, что выступила. При этом "необходимо провести расследование", чтобы установить, что она говорит правду.Ранее сообщалось, что по меньшей мере семь женщин выступили с обвинениями в адрес Куомо в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, генпрокуратура штата начала расследование.В пятницу в ходе общения с прессой Куомо заявил, что не собирается подавать в отставку, и призвал дождаться итогов расследований. По его словам, он никогда не приставал ни к кому, не оскорблял никого и не делал того, в чем его обвиняют. Губернатор заявил, что пока звучат только утверждения, но нет фактов, доказывающих его виновность в чем-то.Лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер и сенатор Кирстен Джиллибранд в пятницу заявили, что Куомо должен уйти в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.В четверг спикер ассамблеи (нижней палаты законодательного органа) штата Нью-Йорк Карл Хисти уполномочил юридический комитет палаты начать расследование на предмет возможного импичмента губернатору. Оно не будет вмешиваться в независимое расследование, которое проводит генпрокурор штата Летиция Джеймс.
https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597619992.html
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чак шумер, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире

Байден заявил, что губернатора Нью-Йорка могут привлечь к ответственности

08:33 17.03.2021
 
© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо могут привлечь к ответственности, если обвинения против него в сексуальных домогательствах подтвердятся.
На вопрос журналиста о том, должен ли будет Куомо покинуть свой пост, если следствие в итоге подтвердит утверждения женщин, обвинивших его в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, Байден однозначно ответил: "Да".
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"Я думаю, что его, вероятно, привлекут к ответственности", - добавил Байден.
По словам президента США, "женщина (выступившая с обвинениями) должна считаться говорящей правду", она не должна стать жертвой из-за того, что выступила. При этом "необходимо провести расследование", чтобы установить, что она говорит правду.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере семь женщин выступили с обвинениями в адрес Куомо в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, генпрокуратура штата начала расследование.
В пятницу в ходе общения с прессой Куомо заявил, что не собирается подавать в отставку, и призвал дождаться итогов расследований. По его словам, он никогда не приставал ни к кому, не оскорблял никого и не делал того, в чем его обвиняют. Губернатор заявил, что пока звучат только утверждения, но нет фактов, доказывающих его виновность в чем-то.
Лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер и сенатор Кирстен Джиллибранд в пятницу заявили, что Куомо должен уйти в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
В четверг спикер ассамблеи (нижней палаты законодательного органа) штата Нью-Йорк Карл Хисти уполномочил юридический комитет палаты начать расследование на предмет возможного импичмента губернатору. Оно не будет вмешиваться в независимое расследование, которое проводит генпрокурор штата Летиция Джеймс.
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