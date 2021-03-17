https://ria.ru/20210317/barschevskiy-1601622752.html
Барщевский назвал суд в Амстердаме над РИА ФАН расправой
Барщевский назвал суд в Амстердаме над РИА ФАН расправой
Суд в Амстердаме над российским РИА "Федеральное агентство новостей" (ФАН) не имеет никакого отношения к правосудию и больше похож на расправу, считает полпред... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:42
2021-03-17T12:42
2021-03-17T12:42
bellingcat
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Суд в Амстердаме над российским РИА "Федеральное агентство новостей" (ФАН) не имеет никакого отношения к правосудию и больше похож на расправу, считает полпред правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.Однако сам факт рассмотрения дела за пределами РФ в отношении российского юридического лица не является нарушением или выбивающимся из практики случаем, пояснил Барщевский.На прошлой неделе Окружной суд Амстердама обязал РИА ФАН удалить ряд статей, а также опубликовать опровержения в течение полугода. Отмечается, что в случае невыполнения этого решения на агентство "будет наложен ежедневный штраф в размере 25 тысяч евро за каждый день несоблюдения до максимальной суммы в 500 тысяч евро".Как отметили в Bellingcat, в статьях утверждалось, что сотрудник этого ресурса Питер ван Гюйс и другие журналисты отправляли сообщения с угрозами сотрудникам РИА ФАН, а также предлагали им взятку.По мнению самого РИА ФАН, заседание суда проводилось с нарушением прав ответчика: агентство новостей, согласно сообщению, не получило от суда никаких документов о процессе, вследствие чего было лишено права на защиту.В РИА ФАН позднее заявили, что намерены добиваться пересмотра данного решения – "наспех организованной провокации и акта давления на российских журналистов".
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bellingcat, михаил барщевский, амстердам, в мире
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Суд в Амстердаме
над российским РИА "Федеральное агентство новостей" (ФАН) не имеет никакого отношения к правосудию и больше похож на расправу, считает полпред правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
.
"Вне зависимости от страны [это] не имеет никакого отношения к правосудию. Рассмотрение дела в отсутствие одной из сторон без получения аргументов одной из сторон, без попыток суда получить эти пояснения. Суд даже не пытался получить материалы от РИА ФАН… Это, что называется, расправа", - заявил он на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Однако сам факт рассмотрения дела за пределами РФ в отношении российского юридического лица не является нарушением или выбивающимся из практики случаем, пояснил Барщевский.
На прошлой неделе Окружной суд Амстердама обязал РИА ФАН удалить ряд статей, а также опубликовать опровержения в течение полугода. Отмечается, что в случае невыполнения этого решения на агентство "будет наложен ежедневный штраф в размере 25 тысяч евро за каждый день несоблюдения до максимальной суммы в 500 тысяч евро".
Как отметили в Bellingcat
, в статьях утверждалось, что сотрудник этого ресурса Питер ван Гюйс и другие журналисты отправляли сообщения с угрозами сотрудникам РИА ФАН, а также предлагали им взятку.
По мнению самого РИА ФАН, заседание суда проводилось с нарушением прав ответчика: агентство новостей, согласно сообщению, не получило от суда никаких документов о процессе, вследствие чего было лишено права на защиту.
В РИА ФАН позднее заявили, что намерены добиваться пересмотра данного решения – "наспех организованной провокации и акта давления на российских журналистов".